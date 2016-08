Pegida: Demo und Gegendemo am Marx-Manument

Von Michael Müller

erschienen am 30.08.2016



Zum ersten Mal nach mehreren Wochen Pause hat der Chemnitzer Ableger der islamfeindlichen Pegida-Bewegung am Dienstagabend wieder eine Kundgebung am Karl-Marx-Monument abgehalten. Rund 100 Menschen waren dem Aufruf gefolgt; darunter mehrere Gruppen, die aus Nachbarlandkreisen angereist waren. Ein als "Überraschungsgast" eingeladener führender Vertreter der Identitären Bewegung aus Österreich war nicht erschienen, als Hauptredner fungierte stattdessen Michael Stürzenberger, laut bayerischem Verfassungsschutz eine "zentrale Figur der verfassungsschutzrelevanten islamfeindlichen Szene". Er interpretierte die erneut geringe Resonanz auf den Aufruf zur Kundgebung als "Ruhe vor dem Sturm".