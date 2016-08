PolizeieinsÃ¤tze am Uni-Campus

Polizeieinsätze am Uni-Campus

erschienen am 24.08.2016



Chemnitz. Zweimal innerhalb kurzer Zeit war die Polizei am späten Dienstagabend an der Reichenhainer Straße im Einsatz. Zunächst hatten Trickdiebe vor der Mensa der TU Studenten zwei Handys gestohlen. Anhand der Täterbeschreibung, so die Polizei, konnten ganz in der Nähe zwei Tatverdächtige ausfindig gemacht werden - ein 18-jähriger Libyer und ein 25 Jahre alter Mann aus Tunesien. Eines der Handys sei bei ihnen gefunden worden.

Wenig später gab es im benachbarten Asylbewerberheim am Thüringer Weg Ärger mit einem betrunkenen Mann aus Libyen. Der 29-Jährige sei vorübergehend in Unterbindungsgewahrsam genommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Während des Einsatzes waren Teile des Thüringer Weges für Fahrzeuge voll gesperrt. (micm)