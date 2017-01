Polizeigroßeinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg

erschienen am 23.01.2017



Chemnitz. Sondereinsatzkommando, Bereitschaftspolizei und Chemnitzer Beamte haben heute eine Wohnung in der Gießerstraße auf dem Chemnitzer Sonnenberg nach Beweismaterial durchsucht. Dem voraus gegangen war eine Straftat, die sich nach Angaben einer Polizeisprecherin bereits gestern Abend ereignet hat: Ein Mann habe in der Fürstenstraße mehreren Männern mit einer Schusswaffe gedroht.

Tatverdächtiger und Opfer seien miteinander bekannt. In welchem Verhältnis sie zueinander stehen, ließ die Sprecherin offen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen türkischen Staatsbürger, bei den Opfern um Afghanen. Offen blieb die Frage, ob die bewaffneten Beamten Beweismaterial gefunden haben. Andere Bewohner hätten das Haus während des Einsatzes nicht verlassen müssen. Der Tatverdächtige sei auf freiem Fuß. (dy)