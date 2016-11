Polizistin in Chemnitz angefahren: Tatverdächtiger festgenommen

erschienen am 24.11.2016



Chemnitz. Polizisten haben am Mittwoch einen 25-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Polizistin bei einer Kontrolle am frühen Sonntagabend in Chemnitz vorsätzlich angefahren zu haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erließ das Amtsgericht Chemnitz Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Tatverdächtigen. Seitdem befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Bei einer Polizeikontrolle am Sonntag auf einem Parkdeck des Vita-Centers im Chemnitzer Stadtteil Morgenleite hatte ein Unbekannter zuerst eine Polizistin angefahren und war anschließend in einem VW über die Wladimir-Sagorski-Straße, Stollberger Straße, Scheffelstraße und weiter in die Helbersdorfer Straße geflüchtet. (fp)