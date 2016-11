Rätsel um Lichter am Abendhimmel über Limbach-Oberfrohna

erschienen am 21.11.2016



Limbach-Oberfrohna. Was war am Samstagabend am Himmel über Limbach-Oberfrohna zu sehen? Diese Frage wird derzeit im sozialen Netzwerk Facebook diskutiert. Auslöser war ein Bericht eines Augenzeugen, der an der Kreuzung Burgstädter Straße/Ostring seinen Blick gegen 18.30 Uhr nach oben gerichtet hatte. Dort habe er etwa 15 weiß-bläuliche Lichter gesehen - erst einzelne, dann etwa zehn auf einmal, dann wieder einzelne. "Sie waren in etwa so groß wie kräftig leuchtende Sterne und sie bewegten sich alle mit gleicher Geschwindigkeit ungefähr in Richtung Mittweida", schreibt der Nutzer.

Eine Kommentatorin vermutet Scheinwerfer als Ursache, doch der Augenzeuge schließt dies aus. Es sei leicht bewölkt gewesen, und die Lichter hätten sich definitiv hinter den Wolken befunden. Auch Flugbewegungen der Bundeswehr werden von Facebook-Nutzern als mögliche Begründung vorgeschlagen. Doch der Augenzeuge ist skeptisch: "Geräusche von Flugzeugen oder Hubschraubern waren nicht zu hören. Es war sehr ruhig." Diese Wahrnehmung bestätigte die Bundeswehr auf Anfrage der "Freien Presse": Am ganzen Samstag habe es im Umkreis von gut 30 Kilometern um Limbach-Oberfrohna keinen militärischen Flugbetrieb gegeben.

Bleibt noch eine ganz andere Lösung: Der Augenzeuge war nicht Herr seiner Sinne und hat sich getäuscht. Eine Facebook-Nutzerin will denn auch wissen, was der junge Mann vorher getrunken hat. Doch dieser beteuert: "Es waren weder Alkohol noch irgendwelche andere Drogen im Spiel." (jop)