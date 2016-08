Rathaus will Ballspielen im Stadthallenpark verbieten

erschienen am 19.08.2016



Die Stadtverwaltung schlägt Änderungen in der Grünflächensatzung vor, darüber soll der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung Ende August entscheiden. Darin enthalten ist auch der Vorschlag, Ballspielen auf drei innerstädtischen Grünflächen zu untersagen.

Betroffen davon sind die Grünanlagen Stadthallenpark, Am Wall sowie Johannisplatz. Baubürgermeister Michael Stötzer (Grüne) begründete den Vorschlag heute mit Schäden auf Rasenflächen und Beeten, die durch das Ballspielen entstehen könnten. "Das Bild des Parks würde sich damit nachhaltig ändern, und das nicht zu seinem Vorteil", sagte er. In der Innenstadt gebe es andere Flächen, wo Ballspielen möglich sei, sagte Stötzer. (su)