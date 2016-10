Raubüberfall im Park der Opfer des Faschismus

erschienen am 25.10.2016



Chemnitz. Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdeliktes, das sich am Montag gegen 19 Uhr im Park der Opfer des Faschismus ereignet hat. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Frauen waren zu dieser Zeit im Park unterwegs, als sie Hilferufe hörten. Zusammen mit einer der Polizei unbekannten Radfahrerin kamen die 25- und die 29-Jährige dem Rufenden zu Hilfe und informierten die Polizei. Zwei Männer ergriffen unterdessen die Flucht in Richtung Bankgebäude beziehungsweise Zschopauer Straße.

Der Mann, der um Hilfe gerufen hatte und augenscheinlich verletzt war, gab gegenüber den Frauen an, überfallen worden zu sein. Die Täter hätten ein Messer dabei gehabt und ihm ein Mobiltelefon sowie die Geldbörse abgenommen. Der Überfallene wollte keine Polizei und keinen Arzt und verließ noch vor Eintreffen der Beamten den Tatort in Richtung Rembrandtstraße. Er soll Ende 50 bis Anfang 60 Jahre und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er hat graues Haar und war dunkel gekleidet. Der Mann hatte einen schwarzen Stockschirm sowie einen schwarzen Rucksack bei sich. Einer der Täter soll etwa 1,80 Meter groß, sportlich und zwischen 17 und 21 Jahren alt gewesen sein. Er hatte gegeltes, mittellanges Haar. Der andere soll 1,75 Meter groß, schlank und zwischen 17 und 19 Jahren alt sein. Er hatte kurzes, schwarzes Haar.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Opfer und zu den Tätern. Vor allem der geschädigte Mann und die Radfahrerin werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Chemnitz unter 0371 3873445 entgegen. (fp)