Reifenstecher in Chemnitz-Bernsdorf auf Tour

erschienen am 08.12.2016



Chemnitz. Erneut hat ein Reifenstecher in Chemnitz vier Fahrzeuge beschädigt. Zerstochen wurden jeweils die beiden Reifen auf der Beifahrerseite. Die Autos waren an der Bernsdorfer Straße, nahe dem Rosenplatz, abgestellt.

Wie die Polizei informierte, liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Chemnitz entgegen, Telefon 0371 387-495808.

Die Serie reißt damit einfach nicht ab. Allein von Mai bis Mitte Oktober waren in Chemnitz mehr als 200 Autos auf diese Weise beschädigt worden. (fp)