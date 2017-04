Rochold scheitert bei Bürgermeisterwahl in Baden-Württemberg

erschienen am 25.04.2017



Chemnitz. Philipp Rochold, Chemnitzer Sozialbürgermeister, ist bei der Wahl in der baden-württembergischen Stadt Horb gescheitert. Dort hatte er sich um den Posten als Bürgermeister beworben. Der Gemeinderat wählte am Dienstagabend einen anderen der insgesamt drei Kandidaten. Rochold erhielt vier von 31 Stimmen und kam damit auf den dritten und letzten Platz. Sein Vertrag in Chemnitz läuft noch bis zum Herbst 2018.

Der 55-Jährige rechne sich aber keine großen Chancen auf eine Wiederwahl aus, sagte er bei der Kandidatenvorstellung im Horber Gemeinderat. (jpe)