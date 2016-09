SÃ¤ure-Attacke in Chemnitz

Säure-Attacke in Chemnitz

erschienen am 23.09.2016



Chemnitz. Polizei und Feuerwehr sind am Freitag gegen 10.30 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz in die Konrad-Zuse-Straße in Chemnitz gerufen worden. Unbekannte hatten nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag das Autodach eines auf einem Grundstück abgestellten BMW beschädigt und mit einer Flüssigkeit - vermutlich einer Säure - überschüttet, teilte die Polizei mit. Zur Schadenshöhe konnte noch keine Auskunft gegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.