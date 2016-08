Schlingel-Filmfestival bringt 150 Filme ins Kino

Vorsicht Wald!

KINDERVEREINIGUNG Chemnitz e.V.

Auf dem Wildschwein in den Sonnenuntergang reiten … Ein gro√üz√ľgiges, gr√ľnes Au√üengel√§nde, Fu√ü- und Volleyballpl√§tze, ein Grillplatz, Fahrr√§der, Sportpark und Freibad in der N√§he, jede Menge frische Luft und der Wald direkt vor der T√ľr bieten zumindest die besten Voraussetzungen f√ľr Klassenfahrten ins Abenteuer. Startpunkt: das Freizeit- und Bildungszentrum Tabakstanne in Thalheim.