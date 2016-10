Sprengstoff-Haus in Chemnitz bleibt gesperrt

erschienen am 10.10.2016



Das Haus an der Straße Usti nad Labem 97 im Stadtteil Kappel, in dem am Samstag Sprengstoff gefunden wurde, bleibt vorerst gesperrt. Wann die Anwohner in ihre Wohnungen zurück können, ist noch unklar. Wenn das Gebäude von der Polizei freigegeben wird, wird der städtische Vermieter GGG umgehend Haustür und Wohnungstüren reparieren, erklärte ein GGG-Sprecher am Vormittag. Sie sind beim Polizeieinsatz beschädigt worden.

Reparaturen sind auch in dem GGG-Haus Clausewitzstraße 1 notwendig, das gestern Nachmittag gestürmt wurde. Die Polizei nahm dort einen Verdächtigen fest. Aufzug, Fensterscheiben und Haustür sind defekt, so der GGG-Sprecher. Die Mieter wurden nicht evakuiert. (dy)

Mehr in unserem Ticker