Stadt Chemnitz macht Justin Sonder zu ihrem Ehrenbürger

erschienen am 11.04.2017



Am 21. April wird dem Auschwitz-Überlebenden Justin Sonder die Ehrenbürgerschaft der Stadt Chemnitz verliehen. Mit der höchsten Auszeichnung der Stadt wird das Engagement Sonders gewürdigt, mit dem der gebürtige Chemnitzer als einer der letzten Zeitzeugen die Erinnerung an die Gräueltaten des nationalsozialistischen Regimes wachhält, hieß es dazu aus dem Rathaus.

Vergeben wird die Auszeichnung innerhalb eines Festaktes im Stadtverordnetensaal. Die Laudatio wird Christoph Heubner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, halten. Nach der Verleihung der Ehrenbürgerschaft wird sich der 91-Jährige in das Goldene Buch der Stadt eintragen. (gp)