Streitereien im Chemnitzer Stadtzentrum eskalieren

erschienen am 23.11.2016



Chemnitz. Am Dienstagabend musste die Polizei im Chemnitzer Stadtzentrum mehrfach einschreiten. Auf der Moritzstraße bedrohte ein 25-Jähriger gegen 21.30 Uhr mehrere Passanten mit einem abgeschlagenen Flaschenhals. Ein 22-Jähriger konnte dem Angreifer den Flaschenhals aus der Hand schlagen, wie die Polizei berichtete. Sicherheitsleute stellten den tatverdächtigen Marokkaner und übergaben ihn den alarmierten Polizisten. Der Asylbewerber hatte den Angaben nach zur Tatzeit 2,08 Promille intus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Kurze Zeit später wurden die Beamten in den Stadthallenpark gerufen. Zwei Männer waren den Angaben nach in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Zeugen trennten die beiden Männer aus Litauen voneinander und wählten den Notruf. Die beiden Kontrahenten wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern an. (fp)