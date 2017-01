Studenten mit Messer in Kopf gestochen - Haftstrafe für 36-Jährigen

erschienen am 18.01.2017



Chemnitz. Der Mann, der im Sommer vergangenen Jahres einen TU-Studenten mit einem Messerstich schwer verletzt hatte, muss ins Gefängnis. Das Landgericht verurteilte den 36-jährigen gelernten Maurer aus Chemnitz am Mittwoch wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Die Staatsanwaltschaft hatte viereinhalb Jahre gefordert, die Verteidigung des Angeklagten plädierte auf eine Bewährungsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, sowohl Anklage als auch Verteidigung haben sich vorbehalten, gegen den Richterspruch in Berufung zu gehen.

Der 36-Jährige soll den Studenten, der aus Indien stammt, am 1. Juli 2016 auf der Bernsdorfer Straße zunächst ohne Grund mit einer Kopfnuss angegriffen und ihm anschließend mit voller Wucht ein Messer in den linken Kopfbereich gestochen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte das Messer eine Klingenlänge von zehn Zentimetern. Das Opfer trug laut Anklagebehörde eine 1,5 Zentimeter tiefe Wunde und eine Verletzung des Hirngewebes davon, die "potenziell tödlich" gewesen sei, wie es der Staatsanwalt zum Prozessauftakt Mitte Dezember formuliert hatte. (su)