TU Chemnitz umgeht Reduzierung der Psychologie-Studienplätze

erschienen am 24.11.2016



Chemnitz. Etwa 100 Studierende haben heute Nachmittag am Schillerplatz in der Chemnitzer Innenstadt für mehr Studienplätze im Studiengang Psychologie der Technischen Universität Chemnitz demonstriert. Zum Wintersemester wurden an der TU die Studienplätze im Bachelor- und Masterstudiengang Psychologie von je 90 auf 60 Plätze gekürzt. Das gleichzeitige Absenken der Anzahl der Studienplätze hätte bedeutet, dass vor allem Masterstudienplätze fehlen. Aufgrund der fehlenden Berufsaussichten nach dem Bachelorabschluss streben nahezu alle Studierenden im Fach Psychologie den Masterabschluss an, der zur Aufnahme einer Psychotherapeutenausbildung berechtigt. Das Rektorat der Uni war gestern auf die Forderungen des Fachschaftsrates eingegangen und hatte beschlossen, im kommenden Sommersemester außerplanmäßig 30 Studienplätze im Masterstudiengang Psychologie zur Verfügung zu stellen. Zudem werden in den beiden kommenden Wintersemestern weiterhin 90 Studierende im Masterstudiengang immatrikuliert. Rektor Prof. Dr. Gerd Strohmeier sprach zur Demo vor den Studenten: "Wir sitzen in einem Boot. Wir sollten heute aber in Dresden sein, dort werden die Studienplätze reduziert." Hintergrund der Kürzungen im Studiengang Psychologie ist die von der Staatsregierung angestrebte Kürzung der Studentenzahlen im Freistaat. An der TU Chemnitz soll die Obergrenze der Studierenden 2025 bei 9400 liegen. Derzeit beträgt sie 11.100. (hfn)