Tag der Sachsen beschert Limbach-Oberfrohna Millionen-Verlust

erschienen am 16.11.2016



Limbach-Oberfrohna. Der Tag der Sachsen in Limbach-Oberfrohna war eine große Party - jetzt kommt die große Rechnung. Einer ersten Bilanz zufolge hat die Veranstaltung knapp 2,1 Millionen Euro gekostet. Dem stehen 900.000 Euro an Einnahmen gegenüber, sodass ein Verlust von 1,2 Millionen Euro bleibt. Rechnet man auch Infrastruktur-Fördergelder des Freistaats zu den Einnahmen, mit deren Hilfe unter anderem der Rathausplatz umgestaltet und die Fahrrad-Sportanlage auf der Kellerwiese gebaut wurde, so steht noch ein Minus von gut 700.000 Euro unter dem Strich. Hohe Kosten verursacht haben vor allem das Personal im Projektbüro, die Shuttlebusse und der Sicherheitsdienst. Trotzdem zieht Oberbürgermeister Jesko Vogel ein positives Fazit: Das Image der Stadt habe durch die Veranstaltung stark profitiert. Bei der Qualität des Programms und der Sicherheit habe es keine Abstriche geben dürfen. Zum Tag der Sachsen waren Anfang September 300.000 Besucher nach Limbach-Oberfrohna gekommen. (jop)