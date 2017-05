Tollkühne Reitkunststücke in der Chemnitz-Arena

erschienen am 12.05.2017



Chemnitz. Im Galopp durch die Manege: Die Pferde-Show Apassionata gastiert bis bis Sonntag mit ihrem Programm "Cinema of Dreams" in Chemnitz, am Freitag ging die erste von vier Shows über die Bühne. Die Besucher erwartet eine Mischung aus Reitkunst, Lichteffekten, Kostümen und Musik. Der Veranstalter muss wegen des verunglückten Pferdetransporters aber Änderungen in der Show vornehmen. "Obwohl wir Ersatzpferde vor Ort haben, werden wir einige Szenen geringfügig umstellen. Es wird kein Pferd zu sehen sein, das nicht topfit ist", so Produktionsleiter Andreas Eckert.

Das Fahrzeug war am Donnerstag nach einem Reifenplatzer von der Straße abgekommen und umgekippt. Zwei der 16 Tiere erlitten Schürfwunden, die weiter behandelt werden müssen.