U20-Basketball-EM 2018 findet in Chemnitz statt

erschienen am 21.05.2017



Chemnitz. Chemnitz steht 2018 ein sportlicher Höhepunkt bevor. Die Basketball-Europameisterschaft der Altersklasse U20 wird im kommenden Jahr in Chemnitz ausgetragen. Das hat der Deutsche Basketball-Bund bekannt gegeben. Der europäische Verband Fiba habe der Stadt den Zuschlag gegeben. Ausrichter des Wettbewerbs ist der Deutsche Basketball-Bund (DBB).

"In Chemnitz herrscht große Basketball-Begeisterung und man ist dort hoch motiviert, das Event zu einem Erfolg werden zu lassen", sagte DBB-Generalsekretär Wolfgang Brenscheidt nach der Entscheidung. Ein Termin steht noch nicht fest. Spielort soll die Hartmannhalle sein, die derzeit circa 2500 Zuschauern Platz bietet. Die letzte internationale Meisterschaft in Deutschland fand in Hamburg statt: 2010 wurde in der Hansestadt die U17-Weltmeisterschaft ausgetragen. (lumm)