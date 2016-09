Unbekannte sprÃ¼hen Hakenkreuze an ParteibÃ¼ro auf dem Sonnenberg

Unbekannte sprühen Hakenkreuze an Parteibüro auf dem Sonnenberg

erschienen am 24.09.2016



Chemnitz. In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte mehrere Schriftzüge und Hakenkreuze auf der Ludwig-Kirsch-Straße sowie an Häuserwänden und Mülltonnen gesprüht. Eine Polizeistreife endeckte diese am Samstagmorgen. Zu sehen waren Hakenkreuze, Schriftzüge wie "Nazi Area" und "Zecken klatschen". Betroffen waren auch das Parteibüro der Landtagsabgeordneten Susanne Schaper von den Linken sowie das Don Bosco Haus, berichtet die Polizei.