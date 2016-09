Unbekannter fragt MÃ¤dchen nach Sex

Unbekannter fragt Mädchen nach Sex

erschienen am 29.09.2016



Chemnitz. In der Jahnstraße auf Höhe der Dürerstraße ist am Mittwochnachmittag ein 11-jähriges Mädchen von einem Unbekannten angesprochen worden. Gegen 14.30 Uhr habe der Mann ihr Zigaretten angeboten und gefragt, ob sie Geschlechtsverkehr mit ihm haben wolle. Das Mädchen lehnte ab. Eine unbekannte Passantin soll den Mann dann aufgefordert haben, das Kind in Ruhe zu lassen. Daraufhin verschwand er in Richtung Charlottenstraße. Zuhause erzählte die 11-Jährige von dem Vorfall, woraufhin die Polizei informiert wurde.

Das Kind beschrieb den Mann als etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er soll dunkle Haut, leichten Bauchansatz sowie kurze schwarze Haare haben und etwa 1,75 Meter groß sein. An der Wange hat er eine Warze. Zudem fehlt ihm im vorderen Bereich vermutlich ein Zahn. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Lederjacke und schwarzen Schuhen. Die Kriminalpolizei Chemnitz sucht nach Hinweisen und Zeugen. Auch die unbekannte Passantin wird gebeten, sich zu melden. Telefon: 0371 3873445. (fp)