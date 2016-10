Unbekannter zielt mit Waffe auf Wachmann

erschienen am 26.10.2016



Chemnitz. Ein unbekannter Mann hat am Dienstag gegen 18 Uhr an der Moritzstraße in Chemnitz mit einem pistolenähnlichen Gegenstand einen 57-jährigen Sicherheitsmitarbeiter bedroht.

Aus etwa 15 Metern Entfernung zielte der Mann auf den Mitarbeiter und rannte anschließend mit seinen drei Begleitern in Richtung Zentralhaltestelle davon. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Den Angaben zufolge soll es sich um einen Jugendlichen nordafrikanischen Erscheinungsbildes gehandelt haben, der etwa

1,75 Meter groß ist. Er hat schwarze, an den Seiten rasierte und nach oben gegelte Haare und trug eine schwarze Jacke sowie eine weiße Hose.

Polizisten fanden am Tatort Projektile, die offenbar von einer Softairwaffe stammen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei, Telefon 0371 387-495808. (fp)