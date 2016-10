Verletzter bei Wohnungsbrand im Heckert-Gebiet

erschienen am 22.10.2016



Chemnitz. Erneut ist es auf der Straße Usti nad Labem zu einem Einsatz gekommen. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss ist gestern Abend aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Durch die Polizei wurden vor Eintreffen der Feuerwehr alle Mieter des Hauses evakuiert und in einem Bus der CVAG vorübergehend untergebracht.

Um einen 44-jährigen Bewohner zu retten, brach die Feuerwehr eine Wohnungstür auf. Der Mann wurde mit Rauchgasvergiftung und schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit rund 25 Kameraden im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen. Nach etwa einer Stunde konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. (fp)