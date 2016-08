VideoÃ¼berwachung beim Tag der Sachsen

Videoüberwachung beim Tag der Sachsen

erschienen am 30.08.2016



Limbach-Oberfrohna. Beim Tag der Sachsen in Limbach-Oberfrohna an diesem Wochenende werden einige Bereiche des Festgebiets videoüberwacht. Das kündigte Bürgermeister Carsten Schmidt am Dienstagmittag vor Journalisten an. Stadtverwaltung und Polizei hätten sich gemeinsam für diesen Schritt entschieden, um eine größtmögliche Sicherheit zu garantieren. Wo genau die Kameras positioniert werden, verriet Schmidt nicht.

Beim Tag der Sachsen sind von Freitag bis Sonntag bis zu 1200 Polizisten im Einsatz. Hinzu kommen etwa 200 Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten und 150 Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die ebenfalls die Sicherheit der Besucher im Blick haben werden. Zum größten Volksfest im Freistaat werden etwa 250.000 Gäste erwartet. (jop)