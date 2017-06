Wann Schwimmer wieder im Stausee Rabenstein durchstarten können

erschienen am 19.06.2017



Chemnitz. Ab Mittwoch soll das Freibad Stausee Rabenstein Schwimmern und Sonnenhungrigen wieder zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. Der Betreiber des Stausees, die Eissport und Freizeit-Gesellschaft, teilte am Montag mit, dass die Aufräum- und Demontagearbeiten nach dem Kosmonaut-Festival am Wochenende noch bis einschließlich Dienstag dauern werden. Deshalb kann der Badebetrieb erst tags darauf wieder aufgenommen werden. (gp)