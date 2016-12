Wer kennt diesen mutmaßlichen Autodieb?

erschienen am 02.12.2016



Chemnitz/Hohndorf. Mit der Veröffentlichung eines "Blitzerfotos" fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Autodieb. In der Nacht zum 20. September 2016 stahlen Unbekannte an der Ferdinandstraße in Chemnitz einen weißen VW Touareg. Kurz vor 2 Uhr wurde der VW in derselben Nacht in Hohndorf auf der B 174 geblitzt. Wer kennt den Mann auf dem Foto und kann Angaben zu seiner Identität beziehungsweise seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?