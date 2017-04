Young- und Oldtimer aus Garage gestohlen

erschienen am 20.04.2017



Chemnitz. Unbekannte sind in de Zeit zwischen dem 31. Oktober 2016 und dem 2. April 2017 in zwei Garagen in einem Garagenkomplex im Harthweg im Chemnitzer Stadtteil Schönau eingebrochen und haben zwei Fahrzeuge entwendet. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen anthrazitfarbenen Youngtimer Mazda RX 7, Baujahr 1986, im Wert von zirka 10.000 Euro sowie einen blauen Oldtimer Mercedes Benz Typ 108 I, Baujahr 1967, dessen Wert derzeit noch unklar ist.

Unter der Telefonnummer 03713873445 werden Hinweise bei der Kriminalpolizeiinspektion entgegengenommen. (fp)