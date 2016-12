Zehnjährige hat brutalen Überfall in Chemnitz erfunden

erschienen am 15.12.2016



Chemnitz. Der mutmaßliche Überfall auf ein Mädchen im Chemnitzer Stadtzentrum hat sich nicht ereignet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben die Ermittlungen jetzt ergeben, dass sich die Zehnjährige die bei der Polizei gemeldete Tat ausgedacht hat. Der erfundenen Schilderung nach sollten zwei Jugendliche das Kind am 2. Dezember im Park der Opfer des Faschismus ausgeraubt und getreten haben. Wie die Beamten nun meldeten, dachte sich die Zehnjährige die Geschichte offenbar aus Sorge um Konsequenzen für ihr Zuspätkommen aus.

Das Mädchen war nach der angeblichen Tat im Krankenhaus behandelt worden, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Ob es wirklich verletzt war, ist nicht bekannt. (fp)