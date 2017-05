Zwei Unfälle mit Fußgängern an Straßenbahnhaltestelle

erschienen am 23.05.2017



Chemnitz. Ein Mann und eine Frau sind am Dienstagvormittag an der Straßenbahnhaltestelle Brückenstraße/Freie Presse verletzt worden. Mindestens eine der beiden Personen wurde schwer verletzt, beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallmeldung ging 10.17 Uhr bei der Polizei ein, sagte der Einsatzleiter vor Ort. An der Haltestelle angekommen, mussten die Beamten feststellen, dass es sich um zwei Unfälle handelte.

Eine Bahn der Linie 4 in Richtung Hauptbahnhof hatte einen Fußgänger verletzt, eine Bahn der Linie 6 in Richtung Augustusburger Straße den zweiten. Welcher Unfall zuerst geschehen war, steht noch nicht fest. Aktuell werden Zeugen und die Fahrer der Straßenbahnen angehört. Der Straßenbahnverkehr war rund eine Stunde unterbrochen. (jpe)