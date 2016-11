17,5 Kilo Marihuana -wem gehören sie?

Ein Erzgebirger soll Drogen bei einem Bekannten gelagert und diesen zum Dealen bewegt haben. Doch für diese Version sprach laut Gericht nur eine einzige Aussage.

Von Julia Keller

erschienen am 01.12.2016



Chemnitz/Annaberg. Robert Förster* und Nils Beyer* kennen sich seit ihrer Jugend. Sie spielten gemeinsam Fußball und trafen sich regelmäßig, um gemeinsam mit weiteren Freunden wichtige Fußballspiele im Fernsehen zu sehen. Einige Jahre teilten sie sich eine Wohnung. Nun sitzen beide Erzgebirger im Landgericht Chemnitz. Förster ist der Angeklagte, Beyer Zeuge - und belastet Förster schwer.

Laut Anklageschrift soll Robert Förster 2009 bis 2013 Marihuana in Nils Beyers Wohnung gelagert haben. Immer wieder habe er den Vorrat aufgefüllt. Die Summe der von Beyer notierten Mengen ergibt mehr als 17,5 Kilogramm. Auch zum Rauschgifthandel habe Förster Beyer bewegt. Der vorsitzende Richter Kay-Uwe Sander, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung sind sich gegen Ende der gestrigen Verhandlung einig: Ob die Vorwürfe gegen Förster standhalten, hängt allein von Beyers Aussage ab - und davon, wie zuverlässig man diese bewertet.

Entstanden ist Beyers Aussage in einem Gerichtsverfahren im vergangenen Jahr. Damals saß Beyer selbst auf der Anklagebank. Der Vorwurf war fast identisch mit jenem, dem Förster nun gegenübersteht: Nils Beyer soll die 17,5 Kilo Marihuana beschafft, gelagert und über Jahre hinweg mit der Droge gedealt haben. Er war 2013 im Raum Annaberg von der Polizei verhaftet worden. Denn: Er hatte 1470 Gramm Marihuana bei sich. Bei den polizeilichen Vernehmungen und vor Gericht sagte Beyer aber, er sei nicht der Haupttäter. Der Stoff gehöre ihm nicht, sondern sei von einer anderen Person bei ihm gelagert worden. Diese Person habe auch die Verkaufstermine vereinbart. Auf die Frage, wer die Person gewesen sei, antwortete Nils Beyer zunächst, er kenne weder den Namen noch den Spitznamen. Später nannte er doch Spitznamen. Und gegen Ende des Verfahrens behauptete er: Es war Robert Förster.

Damals, als Angeklagter, war Nils Beyer berechtigt, zu lügen. Zwar durfte er niemanden falsch beschuldigen, aber das Urteil von 2015 - zwei Jahre auf Bewährung - verlöre damit nicht seine Rechtskraft. Im aktuellen Verfahren jedoch ist Beyer Zeuge und somit verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Darüber klärt ihn das Gericht auch auf. Dennoch wiederholt Beyer die Vorwürfe.

Förster habe die Drogen vorbei gebracht, wenn er zum Fußballschauen kam. Hin und wieder habe Beyer dem Freund auch den Wohnungsschlüssel gegeben. Zu den vereinbarten Verkaufstreffs habe Beyer stets nur 200 Euro vom Kunden bekommen - seinen eigenen Anteil. Den Restbetrag hätten die Käufer bei Robert Förster bezahlt. Doch warum erzählte er erst so spät, dass Förster der Haupttäter sei? Weil er den Freund schützen wollte, sagt Beyer.

Für das Gericht spricht letztlich nur Beyers Aussage für Försters Schuld. Und Beyer verstrickt sich nach Einschätzung der Juristen in Widersprüche: Zwar war er in den fraglichen Jahren arbeitslos oder Geringverdiener, zahlte im Laufe der Zeit aber 60.000 Euro Bargeld auf sein Konto ein und will Freunden immer wieder größere Geldbeträge geliehen haben. Eine Anstellung bei Försters Vater habe er abgelehnt - weil er genug verdiene. Zudem rechnete er private Ausgaben und die Einnahmen aus den Drogengeschäften in seinen Notizen gegen - obwohl das Drogengeld nach Beyers Aussage Förster gehört.

Die Beweisbilanz, so der Vorsitzende Richter "spricht eher gegen Försters Täterschaft als dafür". Das Urteil gegen den 34-Jährigen lautet deshalb: Freispruch. Und der Angeklagte fällt nach der Verhandlung seiner Mutter in die Arme.

* Namen von der Redaktion geändert.