80-Jähriger gerät mit Kia in Gegenverkehr - Vier Verletzte

erschienen am 30.11.2016



Annaberg-Buchholz. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Annaberg-Buchholzer Stadtteil Buchholz sind vier Personen verletzt worden. Laut Polizei geriet ein 80-jähriger Kia-Fahrer soll gegen 14.30 Uhr auf der B 101 in Richtung Stadtzentrum in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einem Ford zusammen. Der Kia-Fahrer und seine 82-jährige Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der 60-jährige Ford-Fahrer und ein im Ford mitfahrendes sechsjähriges Mädchen erlitten leichte Verletzungen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000 Euro. Da Betriebsmittel ausliefen, waren die Kameraden der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz, Ortsteilwehr Buchholz, im Einsatz. Die B101 war an der Unfallstelle für drei Stunden voll gesperrt. (fp)