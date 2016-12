Als wilde Tiere durch Jahnsbach streiften

2017 steht ein Ortsjubiläum an. Feste haben die Jahnsbacher aber schon immer gerne gefeiert. Einmal war sogar ein richtiger Elefant am Start. Und weil sich nur selten ein Zirkus in den Ort verirrte, machten sich die Menschen einfach selber einen.

Von Michael Urbach

erschienen am 05.12.2016



Jahnsbach. Die große 400-Jahr-Sause im September 1887 beruhte auf einem Irrtum. "Die Jahnsbacher haben falsch gefeiert", sagt Ortschronist Wolfgang Lohr. Herkunft jenes vermeintlichen Gründungsjahres: ein Siegel ominöser Herkunft, das Axt, Hammer, einen Baum, die Sonne zeigt - und die Jahreszahl 1487. Urkundlich verbrieft ist allerdings das Jahr 1442, als ein gewisser Nikol Rabe und seine Mutter Barbara die Handvoll Häuser an einen Hans Kagerer verkauften. Generationen von Jahnsbachern war der Jahreszahlen-Salat einerlei, bis man sich 1992 schließlich - historisch korrekt - zur 550-Jahr-Feier entschloss. "Das Jubiläum im kommenden Jahr ist also sauber", attestiert Lohr. Die Feierlichkeiten sollen sich über das ganze Jahr verteilen, Höhepunkt ist ein Sommerfest.

Doch wie vergnügten sich die früheren Generationen von Jahnsbachern? Bei dieser Frage kommt man um die Schulfeste nicht herum. Bereits 1800 bekam der Ort seine erste Schule, mit dem Bau der zweiten 52 Jahre später lassen sich solche Feste nachweisen. Fortan wurde meist aller vier Jahre ein solches organisiert. Neben Rummel, Tanz und Musik gehörte auch immer ein großer Motto-Umzug dazu, an dem sich Schule, Vereine und Betriebe beteiligten. Die Bilder wandelten sich im Laufe der Jahrzehnte von Germania und erzgebirgischer Pilze- und Beerensammlergruppe zu Friedenstauben, FDJ und LPG.

Und weil die Jahnsbacher gerne Zirkusluft schnuppern wollten, die Betriebe um so kleine Orte aber eigentlich einen großen Bogen machen, schafften sie sich einfach ihren eigenen. Ob todesmutige Schlangenbeschwörer, Feuerspucker, stärkste Männer der Welt, fidele Musikanten oder tollkühne Löwen- oder Bärenbändiger: Die Hobbykünstler legten sich mächtig ins Zeug. "Jedes Mal ließ sich ein anderer Verein dazu breitschlagen", hat Wolfgang Lohr herausgefunden. Insofern schauten die Jahnsbacher nicht schlecht, als beim Schulfest des Jahres 1913 ein echter Elefant durchs Dorf schritt. Der Dickhäuter gehörte zu einem Zirkus, der zufällig in der Gegend war und die Dorfbewohner beglückte. "Für die Erwachsenen bot besondere Anziehungskraft das Große Indische Reitinstitut mit feinen morgenländischen Rassepferden sowie die sehenswerte Hagenbecksche Menagerie, welche auf der Durchreise begriffen, die erzielte Einnahme zum Besten der Schulfesthalle gestiftet hatten", hielt damals ein Zeitungsartikel fest. "Dieses große Millionenunternehmen hatte ganz besonders eigenartige und einzig dastehende Seltenheiten aufzuweisen", heißt es weiter, "eine Schießhalle gab Gelegenheit, seine Treffsicherheit zu prüfen." Nicht ohne Melancholie schloss der Autor mit "doch zu schnell waren die fröhlichen Stunden verronnen".

Das letzte Schulfest ging 1971 unter dem Motto "Glück und Frieden allen Kindern der Welt" über die Bühne. Wolfgang Lohr: "Die aufwendigen Veranstaltungen liefen immer auf dem Buckel der Lehrer und einiger engagierter Einwohner - die wollten irgendwann nicht mehr." Freilich feierten die Jahnsbacher danach immer noch Dorf- und Schrebergartenfeste, jedoch kleiner und unregelmäßig; auch für 2017 ist kein zentraler Festumzug geplant. Warum die Tradition des Schulfestes eingeschlafen ist und nicht wiederbelebt wurde, dafür gibt es zunächst eine Erklärung, die auf der Hand liegt: Jahnsbach hat keine Schule mehr. "Keine Schule, weniger Kinder: Das ist der tragende Punkt", sagt Ortschronist Lohr. Hinzu komme, dass kein großer Saal für Feiern mehr existiere, zudem seien zentrale Einrichtungen wie Gemeindeamt, Sparkasse, Post und fast alle Betriebe weggefallen, die früher Feierlichkeiten im Ort unterstützt hätten. Auch Bauern mit Pferdegeschirren, die für einen erfolgreichen Festumzug unerlässlich waren, seien rar.

Doch aus der Not haben die Menschen im Ort eine Tugend gemacht. Am Güterschuppen tun sich die Vereine seit einigen Jahren zum beliebten Vereinsfest zusammen. "Die Jahnsbacher", sagt Wolfgang Lohr, "feiern heute eben den Umständen entsprechend anders als früher."