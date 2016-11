Annaberger Weihnachtsbaum steht

erschienen am 10.11.2016



Annaberg-Buchholz. Der Annaberg-Buchholzer Weihnachtsmarkt hat seinen Weihnachtsbaum: Seit Donnerstag, 17 Uhr, steht eine reichlich 21 Meter hohe Koreatanne fest verankert auf dem Marktplatz - umringt von den ersten Buden des Weihnachtsmarktes. Bei der Beschaffung des Baumes mussten allerdings auch in diesem Jahr einige Hürden gemeistert werden. Zunächst konnte der ursprünglich ausgewählte Baum nicht wie geplant aus dem Staatswald bei Jöhstadt geholt werden - in dem schlammigen Boden wäre der tonnenschwere Kran abgesackt. Ersatz wurde im Stadtteil Buchholz gefunden. Doch noch bevor der Baum am Kran hing, machte dessen Hubseil erst einmal schlapp. Mit zwei Stunden Verspätung konnte der ungewöhnliche Transport über Schlettau und Tannenberg dann doch starten. Pünktlich 14 Uhr die Einfahrt auf den Markt - vor den Augen zahlreicher Schaulustiger. Der Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz zählt zu den bekanntesten und schönsten im Erzgebirge. (af)