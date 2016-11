Antidrogenzug macht im Erzgebirge Station

erschienen am 07.11.2016



Annaberg-Buchholz. Drogenprävention, wie es sie bisher in Deutschland noch nicht gegeben hat - damit macht Annaberg-Buchholz gegenwärtig auf das wohl größte Problem im Erzgebirge aufmerksam. Der "Revolution Train" aus Prag - ein Antidrogenzug - hält noch bis Mittwoch in der Stadt. Sinnbildlich für den Bahnhof des Lebens stehend, will das Projekt insbesondere Kindern und Jugendlichen helfen, sich für den richtigen Zug in ihrem Leben zu entscheiden. Dabei setzen die Initiatoren um Pavel Tuma vor allem auf Interaktion. So finden sich die Besucher zwischen einzelnen Filmsequenzen in einem Unfallszenario, in einer Arrestzelle, in einem Verhörraum und in einem Drogennest wieder. Knapp 1400 Schülerinnen und Schüler aus dem Erzgebirgskreis werden in den nächsten Tagen einsteigen, bevor der Zug am Wochenende nach Plauen weiterrollt. (fp)