Bei Brummidiebstahl sind Profis am Werk

Ein Lkw-Klau in Hammerunterwiesenthal ist aktuell der fünfte Fall im Dienstbereich Chemnitz-Erzgebirge in diesem Jahr. Die Ermittlungen der Soko-Kfz führen die Beamten oft ins Ausland.

Von Christof Heyden

erschienen am 07.12.2016



Hammerunterwiesenthal. Was für eine Schrecksekunde: Als Berufskraftfahrer Jan Lang mit seinem Brummi in die Arbeitswoche starten will, fehlt vom 30-Tonner-Lkw jede Spur. "Am Freitagnachmittag habe ich den Muldenkipper Typ Mercedes Actros nach Wochenschluss wie immer in Hammerunterwiesenthal auf einer Stellfläche abgestellt, Montag früh war er weg", erzählt der 45-Jährige frustriert. Der Diebstahl des von Fachleuen auf 70.000 Euro taxierten Lastzuges ist der jüngste, in der Vorwoche zur Anzeige gebrachte Fall von schwerem Diebstahl für die Sonderkommission Kfz des Landeskriminalamtes Sachsen.

Der Kraftfahrer ist sauer: Noch am Sonntag habe er sein Fahrzeug kontrolliert, ein befreundeter Nachbar habe zudem den Brummi noch nach Mitternacht stehen sehen. "Gegen 3.30 Uhr müssen die Diebe dann zugeschlagen haben. Denn laut Anwohnern haben diese den Motor anlaufen hören und sich noch gewundert, warum ich diesmal so zeitig losfahre", erklärt der Betroffene, seit 25 Jahren auf dem Bock. "Das ist das schlimmste Szenario, was passieren kann. Ich habe schon mal Dieseldiebstahl hinnehmen müssen, aber das übertrifft alles." Der Erzgebirger rollt für eine Spedition und transportiert Kalkladungen. Für ihn steht fest, das professionelle Täter am Wirken waren.

"Nach Erkenntnissen der Ermittler in der Soko Kfz sind die Lkw-Diebstähle, wie auch der Diebstahl von hochwertigen Pkw, dem Bereich der internationalen Kfz-Verschiebung zuzuordnen", sagt Polizeisprecher Rafael Scholz. "Laut Erkenntnis der Kollegen der Soko agieren in dem Bereich professionell und gut strukturiert organisierte Banden. Für die Tatausführung sind zum Aufbrechen der Türschlösser, dem Manipulieren der Fahrzeugelektronik und dem Überführen der Fahrzeuge mehrere Täter, oft in einer Bande organisiert, notwendig."

Das kann Jan Lang nur bekräftigen. "Nachdem ich die Polizei alarmiert habe, bin ich auf Spurensuche gegangen. Nur wenige Meter vom Stellplatz entfernt habe ich Teile des ausgebauten Bordcomputers gefunden, über den auch das Mautsystem abgewickelt wird." Mit eigenem Pkw sei er die Bundesstraße und Länderverbindung bis nach Tschechien abgefahren, um nach seinem Brummi zu suchen. "Würde es ein dichteres Netz an Grenzkontrollen geben, wäre dieser Vorfall sicher nicht passiert", schimpft er.

Und er korrigiert die Polizeiinformationen: "In der veröffentlichten Pressemitteilung wird von einem weißen Sattelzug geschrieben. Doch vielmehr ist die Zugmaschine beigefarben, der Auflieger in grün." An den Seiten seien silberne Reflektorstreifen angebracht. Zudem prange ein rotes Firmenlogo an der Front.

"Die unterschiedliche Farben-Beschreibung dürfte darauf zurückzuführen sein, dass wir unmittelbar nach Eingang der Diebstahlsmeldung anhand des Nummernschildes die im Meldesystem erfasste Kfz-Zulassung mit Typenangaben abgleichen", so Scholz. Da könne es zwischenzeitlich Änderungen geben. Die würden aber bei den Ermittlungen der Kriminalisten, so durch Zeugenaussagen, präzisiert.

Im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge wurden laut Soko Kfz bis Oktober 2016 zehn Lkw und Sattelschlepper das Ziel von Kriminellen. Dabei habe es sich um fünf Versuche sowie um fünf Komplettentwendungen gehandelt. "Zwei Betonmischer konnten unterdessen in Prag sichergestellt werden", so der Dresdner Polizeisprecher. Bereits im September waren zwei Lkw mit Sattelauflieger von einem Firmengelände in Elterlein verschwunden. Auch in dem Fall schlugen die Diebe an einem Wochenende zu und brachten zwei Mercedes-Fahrzeuge im Wert von mindestens 150.000 Euro in ihren Besitz. Im gesamten Jahr 2015 wurden insgesamt 23 Lkw und Sattelschlepper angegriffen (zwei Versuchshandlungen, 21 Komplettentwendungen). Davon konnten drei Fahrzeuge wieder aufgefunden werden: zwei in örtlicher Nähe zum Tatort, ein Fahrzeug in Polen. Im jüngsten Fall in Hammerunterwiesenthal laufen die Ermittlungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen gibt die Soko keine Detailinformationen.