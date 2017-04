Buchholz putzt: Initiatoren fast unter sich

Beim Großreinemachen galt das Augenmerk dem Kunzeplatz und der früheren Wendestelle unterhalb der Kirche. Mangelndes Interesse der Bürgerschaft trübte die Stimmung.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 10.04.2017



Buchholz. Anke Vetterlein schwingt den Besen. Um sie herum rennt der zweijährige Sohnemann Kilian. Auch er hat einen Kinderbesen dabei und schubbert über den Boden, wild entschlossen, den Winterdreck zu entfernen. Anke Vetterlein ist engagiert bei der Sache und sie hat sichtlich Spaß am Frühjahrsputz auf dem Spielplatz am Kunzeplatz im Stadtteil Buchholz: "Wir nutzen das Areal ganz oft. Und heute machen wir es sauber", sagt die junge Mutter und lächelt. Sie weiß, dass der Platz immer mal wieder durch Jugendliche verunreinigt wird - Zigarettenkippen, Glasscherben und anderer Müll ärgern sie. "Dass sich die Jugendlichen hier treffen, kann ich verstehen, aber sie müssen den Spielplatz ja nicht vermüllen", findet Kilians Oma Ingrid Vetterlein. Und sie bedauert: "Es ist schade, dass so wenige andere Eltern mit hier sind und helfen."

Der Spielplatz sei der einzige öffentliche in Buchholz und werde deshalb viel genutzt, weiß auch Jens Iser, der bei der Bürgerinitiative Pro Buchholz den Hut auf hat und den Frühjahrsputz organisiert. "Erstmals machen wir das gemeinsam mit den Buchholzer Pfadfindern", sagt er. Zwar gäbe es schon immer gegenseitige Unterstützung, aber in diesem Jahr habe man auch bei der Vorbereitung der Aktion die Kräfte gebündelt.

"Wir machen immer an verschiedenen Stellen sauber", sagt Iser: "Jedes Jahr gibt es einen anderen Schwerpunkt." Während die Bürgerinitiative den Kunzeplatz fest im Visier hatte, schwangen die Mitglieder der Pfadfinder den Besen an der ehemaligen Wendestelle unterhalb der Kirche. "Aus unseren Reihen sind fast alle da", freute sich Jens Lötzsch von den Pfadfindern. Er bedauert ebenfalls: "Bei der Bürgerschaft klemmt es ein bisschen." Lötzsch meint damit, dass sich kaum jemand an der Aktion beteiligte, der nicht zu den Pfadfindern oder zur Bürgerinitiative gehört. Dabei hatte man mit Veröffentlichungen in der Zeitung, den sozialen Netzwerken und diversen Aushängen ordentlich für die Aktion "Buchholz putzt" geworben.

Vorbildlich hingegen funktioniere die Zusammenarbeit mit der Stadt. "Wir haben vom Bauhof zwei Container erhalten, deren Finanzierung die Stadt übernimmt", so Iser: "Zudem lädt uns der Oberbürgermeister zu einem Imbiss ein." Das allerdings sei nur das i-Tüpfelchen. Die Motivation komme von ganz allein. "Wir haben uns gegründet, um dem Stadtteil Leben einzuhauchen", so Iser. Fast jeden Monat organisiere Pro Buchholz eine Veranstaltung. "Der Frühjahrsputz liegt uns besonders am Herzen", sagt er und ergänzt: "Wir haben die Notwendigkeit erkannt, dass etwas getan werden muss. Das, was wir hier machen, ist von der Stadt gar nicht zu leisten." Auch Buchholz bilde keine Ausnahme: Wenn sich der Schnee verkrümelt, komme der "angestaute" Dreck zum Vorschein. Im Stadtkern ist es viel Streugut, am Waldrand eher das Laub, sind sich die Helfer einig. Es wird aber nicht nur gekehrt, sondern auch Bäume und Sträucher ausgeschnitten.

Der Spaß an der Aktion sei groß, weil sich sofort sichtbarer Erfolg einstelle, der Stadtteil schöner werde "und weil man sieht, dass man Leute begeistern kann", sagt Mitinitiator Iser. Jens Lötzsch von den Pfadfindern findet, dass es wichtig ist, gerade im Altstadtkern aktiv zu werden: "Hier gibt es aufgrund des hohen Leerstands Sorgen." Im oberen Teil sei vieles in privater Hand. Da kümmerten sich natürlich die Eigentümer.