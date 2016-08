Die Not mit der Notdurft in Chemnitz

Stadtführer wünschen sich mehr öffentliche Toiletten im Zentrum, haben aber auch eine Vermutung, warum sich an der Situation so schnell nichts ändern wird.

Von Jana Peters

erschienen am 29.08.2016



Chemnitz. Eberhard Fiebig ist mit den dringenden Bedürfnissen fremder Leute konfrontiert. Denn Fiebig ist Gästeführer, und bevor er dazu kommt, die mit Bussen anreisenden Touristen auf die Besonderheiten von Chemnitz aufmerksam zu machen, wollen die von ihm wissen, wo das nächste stille Örtchen ist. Und diese Frage stelle ihn jedes Mal vor eine Herausforderung. Mit 40 Personen könne er nicht eine der einzelnen City-Toiletten ansteuern. Die öffentlichen Toiletten hinter dem Rathaus haben samstags nur bis 14 Uhr geöffnet und sonntags geschlossen. Gerade die Sonntage seien ein Problem, denn da haben auch die Einkaufscenter geschlossen.

"Wir brauchen eine zentrale öffentliche Toilette, die ja durchaus verpachtet werden kann", sagt Fiebig, der Sprecher des Vereins der Gästeführer Chemnitz ist. Mögliche Orte dafür sieht er im neuen Technischen Rathaus an der Brückenstraße, Ecke Straße der Nationen oder im Rahmen der geplanten Umgestaltung des Parkplatzes Bahnhofstraße, Ecke Augustusburger Straße, wo auch die Busse ankommen.

Das Problem bestätigt Udo Mayer aus der Interessengemeinschaft Chemnitzer Gästeführer. Vor allem am Wochenende sei es schwierig, mit einer Gruppe eine Toilette anzusteuern. Er könne auch nicht immer mit der ganzen Gruppe in die Galerie Roter Turm gehen, so Mayer. Viele Touristen würden sich bei ihm über den Zustand beklagen. X-Mal hätten er und seine Kollegen sich bei der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (CWE) schon darüber beklagt. Passiert sei nichts. Doch Mayer liefert gleich eine Erklärung dafür, warum es wohl kaum bald eine verpachtete WC-Anlage geben werde: "Das lohnt sich nicht." Bei seinen Nachtwächterrundgängen sehe er, dass eigentlich schon nach Schließung des Wochenmarktes kaum noch Leute in der Stadt unterwegs seien. Und es käme auch nicht jedes Wochenende eine Gruppe an, um die Stadt zu besichtigen.

Susann Endler, Marketingleiterin bei der CWE, sagt hingegen, niemand habe sich bisher in der Toiletten-Angelegenheit an sie gewandt. Beschwerden von Touristen seien ihr ebenfalls nicht bekannt. In der Touristinformation am Markt werde nur gelegentlich nach öffentlichen Toiletten gefragt, worauf man Auskunft gebe.

Auch der 28 Jahre alte Gästeführer René Bzdok sieht kein akutes Problem. Ein paar mehr Toiletten könne es zwar schon geben, wie er sagt. Aber er plane deshalb immer eine WC-Pause am Tietz ein. Statt einer neuen öffentlichen Anlage könne er sich vorstellen, dass in einer Einrichtung wie dem Finanzamt die Toiletten für die Gästeführer und ihre Kunden zugänglich gemacht werden. Da müsste man vielleicht einfach einmal nachfragen, schlägt Bzdok vor.

Chemnitzer, die zum Einkaufen ins Zentrum kommen, scheinen dagegen seltener eine Not mit der Notdurft zu haben. Zumindest hat Sven Hertwig, Standortkoordinator der Rathaus-Passagen, noch nicht gehört, dass es damit Probleme gibt. "Das ist noch nicht an mich herangetragen worden", sagt er und verweist auf eine öffentlich zugängliche Toilette im Erdgeschoss, unterhalb der Kinderbetreuung Pingu-Du. Wolfgang Epphardt, Geschäftsführender Vorstand der Interessengemeinschaft Innenstadt, sieht ebenfalls kein Problem. Er sagt aber, er halte mehr öffentliche Toiletten auch im Zusammenhang mit der Diskussion um den Stadthallenpark für wünschenswert. Mit Blick auf eine einladende Innenstadt sei das eine gute Idee.

Aus der Stadtverwaltung ist zu erfahren, dass derzeit geprüft wird, ob im Bereich des Stadthallenparks eine öffentliche Toilette aufgestellt wird. Dabei dürfte es sich aber nicht um eine größere Anlage handeln, wie sie sich die Gästeführer wünschen. Aus Denkmalschutzgründen hatte Ordnungsbürgermeister Miko Runkel bereits einem Örtchen im Park eine Absage erteilt. Darüber hinaus gibt es elf City-Toiletten im Stadtgebiet, die der Firma Ströer gehören, die diese als Werbeflächen nutzt und sauber hält. Die Stadt trage die Kosten für Strom und Wasser und nehme im Gegenzug jeweils 30 Cent Nutzungsgebühr ein.