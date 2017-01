Ein Herz für Ramponiertes

Aussortieren und wegwerfen, nur weil einem Männel die Nase oder ein Arm fehlt, oder weil es angesengt ist? Bloß nicht, sagt Bernd Freier. Sonst werfen wir auch unser Erbe und unsere Erinnerungen fort.

Von Ute Krebs

erschienen am 20.01.2017



In der Linken balanciert er das "Kastel", mit der Rechten versucht er, die Tür zu seiner kleinen Werkstatt aufzuschließen. "Das haben mir Kunden eben in die Hand gedrückt. Ich soll mir das ansehen", erklärt Bernd Freier. Ansehen? "Sortieren, dort, wo was fehlt, ergänzen, reparieren, neu bemalen." Und schon ist der Mann völlig versunken in den Inhalt des Kastels. Unzählige kleine Holzfigürchen sind darin, Häuschen, ein Pavillon, Marktstände, Tiere, ein Osterhase mit Schubkarre ... "So kleine Figuren, das ist das Herzblut des Erzgebirges", gerät Bernd Freier ins Schwärmen. Hier fehlt ein Arm, dort der Kopf, die Schubkarre hat nur noch drei Rädchen. "Das fehlende muss ich aus Zinn gießen. Aber das ist alles kein Problem. Das nehm' ich mir mal in Ruhe vor."

Bernd Freier ist in seinem Element: Werkbank, Holz, Farben, erzgebirgische Volkskunst. Schon kommt der Gutachter für Kunst und Kunsthandwerk ins Philosophieren. Der Begriff Volkskunst treffe nicht auf alles in seiner Werkstatt zu. Das, was heute kommerziell hergestellt wird, zum Verkauf gedacht, ist für ihn keine Volkskunst - er nennt es erzgebirgisches Handwerk, wenn es traditionell gefertigt ist. In seiner kleinen Werkstatt in Annaberg-Buchholz restauriert und repariert er beides, Volks- und Handwerkskunst.

Wer mit dem 71-Jährigen zu tun hat, muss Zeit mitbringen. Er kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Eben erklärt er noch die Arbeitsschritte, um einem angesengten Räuchermann wieder ein manierliches Aussehen zu verpassen. Schon ist er mit seinen Gedanken bei jungen Kunsthandwerkern, lobt die Arbeiten der einen, kritisiert maschinell hergestellte Massenware. CNC-Technik - wie ein Schimpfwort klingt das aus seinem Mund. Schnell ist spürbar: Freier ist einer, der das Alte liebt, es bewahren will. "Manche nennen mich auch einen Spinner, aber damit kann ich leben", sagt er und schmunzelt dabei.

Für Bernd Freier hat mit dem neuen Jahr ein neues Leben angefangen. Über 30 Jahre führte er mit seiner Frau die Annaberger Kunststube, eine weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Galerie für Kunst und Kunsthandwerk. Die hat er abgegeben. Doch auch mit über 70 fühlt er sich noch zu jung für den Ruhestand. Aber in Ruhe seiner Passion nachzugehen, dafür sei jetzt die beste Zeit. Freiers Passion sind Dinge, die seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten in Familienbesitz sind. Er nimmt eine gedrechselte Docke in die Hand. 400, 500 Jahre alt sei das Holz. Es stamme aus einem alten Haus in Rübenau, das die Besitzer wegen Einsturzgefahr abreißen mussten. "Aber da muss man doch etwas erhalten, etwas retten, hab ich den Leuten gesagt. Und sie haben mir schließlich diese Balkenstücke gebracht, damit ich daraus für jedes der Kinder einen Engel mache. Das ist dann eine Erinnerung an ihr Vaterhaus."

Wenn Freier sich in seiner Werkstatt umschaut, kann er viele solcher Geschichten erzählen. Oftmals ist er es, der die Leute überredet, die alten Stücke auf keinen Fall wegzuwerfen. Und ganz gleich ob ein kleiner Leuchter, ein einfacher Räuchermann oder eine große Pyramide - für Bernd Freier sind das Erbstücke. Familienerbstücke, die es wert sind, kommenden Generationen erhalten zu werden. "Manchmal gebe ich den Kunden auch nur einen Tipp, wie sie es selbst machen können. Welchen Leim sie verwenden sollen, welche Farbe. Ich freu' mich, wenn ich um Rat gefragt werde." Er arbeite in seiner kleinen Werkstatt nicht des Geldes wegen. Er habe seine Rente, mehr brauche er nicht. "Aber diese Arbeit ist für mich Seelennahrung." Doch jegliches braucht seine Zeit. Wer keine Zeit hat, ist bei ihm falsch. Auch Lust muss Freier haben, sonst wird das nichts. Die große, an die 100 Jahre alte Pyramide ist das beste Beispiel dafür. Die war in einem erbärmlichen Zustand, nur noch in Stückwerk vorhanden. 14 Schichten Farbe hat er entfernt. "Das interessanteste war, dass der Großvater, der die Pyramide wahrscheinlich einst baute, unter den großen Teller Informationen geschrieben hatte, wie was funktionieren muss. Das sind unersetzliche Zeitdokumente. Entsprechend konnte ich die Pyramide auch wieder zum Laufen bringen. Jetzt leben die, die das Stück einst gebaut haben, weiter." Aus unzähligen dünnen Ästchen entstanden die Zäune, ein Vogelhaus. Neue Flügel wurden gebaut, und die richtige, sprich organische Farbe aufgebracht.

"Was wurde mit falscher Farbe, mit kunterbunten Lacken schon alles falsch gemacht. Ist doch kein Wunder, wenn es reißt oder abblättert." Mit Farben kennt sich Freier aus, der einst in Dresden Malerei und Grafik studierte, eine Ausbildung zum Kunstpädagogen anschloss. 20 Jahre hat er dann als Kunstlehrer gearbeitet, Lehrer ist er bis heute geblieben. Das zumindest sagt er von sich selbst, kennt seinen Hang zum Dozieren und Referieren. Nennen wir ihn einen Vermittler. Denn was würde passieren ohne Leute wie Bernd Freier in unserer Zeit, wo sich Reparaturen oftmals nicht "lohnen"? Zu schnell wird Altes entsorgt, Neues, Schöneres, Bunteres gekauft. "Aber entsorgt werden damit auch unersetzliche Erinnerungen. Ist das erstrebenswert?"

So ist der Erzgebirger für all jene da, die Erinnerungen erhalten wollen. Und das tut er fachgerecht. Denn auch mit traditionellen Techniken kennt er sich aus. Mit dem Brotteig beispielsweise, das habe ihm ein alter Handwerker aus Oberseiffenbach erklärt. Viele Erzgebirgsfiguren bekamen einst an den aus Holz gedrechselten Körper Arme, Beine, individuelle Gesichtszüge aus Brotteig verpasst, der nach überlieferten Rezepturen angesetzt wurde. Freier kann auch diese Figuren restaurieren. Zur Zeit ist es etwas stiller in der Werkstatt im Altstadthof hinter der Annaberger Kunststube, die in der Regel montags, mittwochs und freitags geöffnet ist. Vor Weihnachten habe er noch einmal richtig "rangeklotzt", damit die Leute ihre Figuren, Leuchter und Pyramiden rechtzeitig zum Fest wieder bekamen. Derzeit steht noch einiges in den Stuben und an den Fenstern. Doch wenn zu Lichtmess am 2. Februar auch die letzten Weihnachtslichter ausgehen, wird wohl so manches Stück nicht in die Kiste und auf den Dachboden wandern, sondern Bernd Freier vorgestellt werden. Es hat sich rumgesprochen in der Region, dass es bei ihm kaum ein "Geht nicht" gibt.