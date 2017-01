Entsorgungsklemme in Apotheken: Wohin mit alten Medikamenten?

Nach vielen Jahren nimmt eine Thumer Apotheke vorläufig keine Arznei mehr an. Nicht nur sie hat selber Probleme mit der Beseitigung. Für Kunden wirft das eine Frage auf.

Von Michael Urbach

erschienen am 18.01.2017



Thum/Annaberg. Wohin mit abgelaufenen oder nicht mehr benötigten Medikamenten? Viele Menschen denken da zuerst an die Apotheke - so auch in Thum. Doch die Greifenstein-Apotheke nimmt seit kurzem keine Altmedikamente mehr an. "Die meisten Menschen reagieren darauf verständnisvoll", sagt Apothekerin Marion Liegmann. Sie bedauert diesen Schritt, der vorübergehend ist, wie Liegmann betont. Seit 1990 habe die freiwillige Rücknahme - in Deutschland sind Apotheken dazu nicht verpflichtet - zum Service gehört.

Aber warum der Annahme-Stopp? So manche Apotheke bleibt derzeit auf diesem Müll sitzen. Das bisherige und seit 1995 bestehende Entsorgungssystem Remedica, das viele genutzt hatten, hat seit diesem Jahr seinen Betrieb eingestellt. Als Grund nennt die Kölner Firma Reclay Systems, die Remedica betrieb, das Ausbleiben der notwendigen finanziellen Unterstützung durch die Arzneimittelhersteller, also die Pharmaindustrie. Mit ihrem Problem steht die Greifenstein-Apotheke nicht allein da. Bundesweit gibt es nach Angaben der Sächsischen Landesapothekerkammer rund 5000 Häuser, die dieses System zuletzt noch genutzt hatten. Wie viele von den 988 sächsischen Apotheken darunter waren, weiß die Kammer nicht. Zu Beginn vergangenen Jahres hatte eine Reclay-Sprecherin eine Zahl von rund 390 genannt.

Für Marion Liegmann ist daher die Altmedikamentenannahme vorerst nicht mehr machbar, man habe nur begrenzte Lagerkapazitäten. "Es werden ja nicht nur einzelne Tablettenpackungen abgegeben. Manche Leute kommen mit Tüten oder Säcken, zum Beispiel nach Umzügen oder Todesfällen", beschreibt die Apothekerin. "Andererseits fühlen wir uns aber auch ein Stück weit verantwortlich dafür", sagt sie. Daher kümmert sie sich um eine Alternative und hofft, ihren Kunden bald eine neue Lösung präsentieren zu können. Ganz einfach ist das nicht. Hierzulande gibt es keine einheitliche Regelung zur Entsorgung von Medikamenten und Arzneimitteln. Und auch der Markt privater Anbieter ist überschaubar. Ähnlich geht es Torsten Spenke. Auch die Löwen-Apotheke in Annaberg-Buchholz hatte Remedica genutzt. Wie seine Thumer Kollegin hat er noch die vom Anbieter gekauften Entsorgungs-Säcke im Hinterraum liegen, doch abgeholt werden sie nicht mehr. Der Apotheker setzt ebenso wie Liegmann darauf, dass ein neuer privater Entsorger gefunden wird.

Doch wo sollen Kunden nun mit ihren Tabletten hin? Wie Spenke rät Marion Liegmann unter bestimmten Voraussetzungen - kein Zugriff durch Kinder, kein infektiöses Material, keine explosiven Sachen wie Sprays - zum Hausmüll. Eine Lösung, die manchen überrascht, wie eine kleine "Freie Presse"-Umfrage zeigt. "Ich dachte, das ist verboten", sagt eine Frau aus Thum (77). Und eine weitere Befragte, die schon mal Tabletten in der Apotheke abgegeben hatte, zeigt sich skeptisch.

Abfallrechtlich ist es durchaus sauber, wenn der Restmüll vom Entsorger verbrannt wird. In der Region ist das der Fall. "Der im Erzgebirgskreis anfallende, über die Hausmüllabfuhr entsorgte Restabfall wird einer thermischen Verwertung zugeführt oder dient der Herstellung von Ersatzbrennstoffen, sodass eine abschließende und fachgerechte Entsorgung der darin enthaltenen Altmedikamente gewährleistet ist", teilte der Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) mit.

Als erste Entsorgungsoptionen für Medikamente nennt der ZAS aber die Sammlung via Schadstoffmobil oder die Nutzung der Wertstoffhöfe in Aue, Annaberg, Niederdorf oder Marienberg. Wieviel von den jährlich 42.670 Tonnen Restmüll im Kreis Altarzneimittel sind, lässt sich nicht ermitteln. Das Schadstoffmobil sammelt indes 1,64 Tonnen Medikamente pro Jahr ein.

Wenngleich den Weg über den Hausmüll nicht jeder gutheißt (siehe Interview) - in einem sind sich alle einig. Medikamente gehören keinesfalls in die Spüle oder Toilette. Daran halten sich laut Deutscher Umwelthilfe aber viele Verbraucher nicht. Auf diese Weise gelangen Wirkstoffe in den Wasserkreislauf. Zu den nachgewiesenen Langzeitfolgen für Menschen gehört etwa die zunehmende Resistenz von Erregern gegen Antibiotika. Bei Fischen drohen Organschäden und sinkende Fruchtbarkeit.

www.za-sws.de