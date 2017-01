Fabulix: Es gibt kein Zurück mehr

Das für August in Annaberg-Buchholz geplante 1. Internationale Märchenfilmfestival findet definitiv statt. Das hat OB Schmidt - wie Mitte Oktober angekündigt - nun zum Jahresende entschieden. Dabei hat er aber erst ein Drittel des notwendigen Geldes unter Dach und Fach.

Von Thomas Wittig

erschienen am 10.01.2017



Annaberg-Buchholz. Sie sind gerade erst vorbei - die Weihnachtsfeiertage und mit ihnen ein gigantisches Angebot an Märchenfilmen wie sonst nie im Jahr. Natürlich durfte dabei der Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" nicht fehlen, der gefühlt auf jedem Kanal mindestens einmal über die Mattscheibe flimmerte. In diesem Jahr nun müssen die hiesigen Märchenliebhaber aber nicht wieder 365 Tage bis zur nächsten Ausstrahlung der deutsch-tschechischen Koproduktion warten. Schon im August steht sie neben weiteren 26 Märchenfilmen - so der aktuelle Stand - auf dem Programm des 1. Internationalen Märchenfilmfestivals in Annaberg-Buchholz.

Und das findet nun definitiv wie geplant vom 23. bis 27. August statt. Diese Aussage hat Oberbürgermeister Rolf Schmidt "fristgerecht" zum Jahresende abgegeben. Als er Mitte Oktober des vergangenen Jahres mit der Idee des Märchenfestivals erstmals in die Öffentlichkeit gegangen war, wollte er sich noch nicht hundertprozentig festlegen, ob das Spektakel tatsächlich schon 2017 oder doch erst 2018 umgesetzt werden kann. Inzwischen gab es dahin gehend seinerseits aber die klare Aussage. Auch wenn er erst rund ein Drittel des veranschlagten Budgets von zirka 350.000 Euro in der Tasche hat, gibt sich Schmidt optimistisch: "Ich bin überwältigt von dem Echo, das unsere Idee ausgelöst hat. Innerhalb kurzer Zeit haben wir eine ganze Reihe an Sponsoring-Zusagen aus der Region erhalten." Dazu wurde der Stadt für das Festival ein größerer Betrag aus der Kulturraumförderung zugesagt. Nicht zuletzt stehen 6000 Euro Preisgeld des Citywettbewerbs "Ab in die Mitte" auf der Habenseite. "Ich möchte für das Festival den städtischen Haushalt eigentlich nicht anzapfen. Das ist mein Ziel", so Schmidt.

Damit die erste Auflage - weitere sollen folgen - auch gleich richtig einschlägt, wird nun mit Hochdruck an der Ausgestaltung der fünf Tage gearbeitet. Das beginne bei der Festlegung der Veranstaltungsorte. Dahin gehend stehe fest, dass der Marktplatz, der überdacht wird, das zentrale Element werden soll. "Dort wird die große Eröffnungsgala mit rotem Teppich ebenso stattfinden wie das Konzert mit den schönsten Märchen- und Filmmelodien", sagt der Oberbürgermeister. Als weitere Aufführungsorte vorgesehen sind das Kino, die Festhalle, die Altstadtterrassen, der Erzhammer und entsprechend des Baufortschritts eventuell das Areal an der Klostermauer. Untertage werde man dieses Jahr noch nicht gehen.

Für die Zeit des Festivals, das gemeinsam mit Filip Albrecht, einem deutsch-tschechischen Textdichter, Medienmanager und Filmproduzenten, auf die Beine gestellt werden soll, wird sich die Innenstadt in eine Märchenkulisse verwandeln. Dafür sollen so viele Originalkostüme und -requisiten geordert werden, wie nötig. Die Kreisstadt will dabei auf den Fundus des Prager Filmstudios Barrandov zurückgreifen. Um im Zentrum Annabergs auch tatsächlich ein Festival-Fluidum aufkommen zu lassen, ist geplant, den Bereich für die fünf Tage großräumig für den Verkehr zu sperren, erklärt Kristin Baden-Walther von der Stadtverwaltung. Damit können sich die Besucher, ohne auf Autos achten zu müssen, überall frei bewegen, weil es auch überall etwas zu sehen und zu erleben gibt, so Schmidt. Neben den Aufführungen der Märchenfilme, zu denen auch mindestens eine Premiere gehören soll, sind verschiedene Schauspiele, Lesungen, Workshops und vieles mehr geplant. Schon im April soll mit dem Ticketverkauf begonnen werden.

Ganz besonders freut sich Schmidt auf die Ergebnisse des festivalbegleitenden Kinder- und Jugendwettbewerbs unter dem Motto "Märchen im Erzgebirge". "Dabei kann die junge Generation ihrer Kreativität freien Lauf lassen", sagt er. Ziel sei es, dass Jugendliche etwa selbst ein Märchen schreiben, Bilder malen oder kleine Filme drehen. Vielleicht ist darunter ja ein modernes Aschenbrödel?

Apropos. Angeblich soll sogar der Prinz aus der Kult-Verfilmung in die Kreisstadt kommen, pfeifen die Spatzen von den Dächern. OB Schmidt will konkrete Namen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht in den Mund nehmen. "Ja, es gibt ziemlich genaue Vorstellungen, wen wir zum Festival alles an großen Namen nach Annaberg-Buchholz holen möchten. Dahin gehend laufen derzeit aber noch entsprechende Verhandlungen. Mal sehen, wer am Ende kommt", sagt er.