Faszinierende Zeitreise: vom Petroleumlicht zur Leuchtdiode

Morgen öffnet sie wieder ihre Türen: die Januarschau im Erzhammer. Kurz vor dem 20. Jubiläum kehrt die traditionsreiche Ausstellung zu ihren Wurzeln zurück.

Von Antje Flath

erschienen am 13.01.2017



Annaberg-Buchholz. Es ist Donnerstagvormittag. Und eigentlich hat Uwe Moule in den beiden Sälen im Erzhammer alle Hände voll zu tun. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr bis zur Eröffnung der diesjährigen Januarschau. Morgen um zehn ist es so weit. Und es gibt noch so manche geheimnisvolle Kiste voller Einzelteile, die zu einer Pyramide zusammengebaut werden müssen - gänzlich ohne Bauanleitung. Doch es gib ein kleines, unscheinbares Pappschächtelchen, das schlagartig die Aufmerksamkeit des Ausstellungsleiters auf sich zieht.

Viele der Pyramiden, die er für die diesjährige Januarschau zusammengetragen hat, faszinieren auf ihre ganz eigene Weise, ziehen die Blicke des Betrachters unweigerlich auf sich. So wie zum Beispiel das etwa 2,20 Meter hohe Exemplar aus Wiesa. Entstanden erst im vorigen Jahr in mehr als 1000 Stunden akribischer Bastelarbeit, ist sie nicht nur eines der aufwendigsten Exponate, sondern auch das jüngste Ausstellungsstück. Und erzählt zugleich ein kleines Stück Pyramidengeschichte. Denn ausgestattet ist das imposante Kunstwerk mit modernen Leuchtdioden - kurz LED genannt.

Ganz anders dagegen die als Dom dargestellte Pyramide mit Paradiesgarten. Mit ihrem Baujahr 1898 gehört sie zu den ältesten Objekten, die es in der Januarschau zu sehen gibt. Ihr Antrieb: Rüböl-Lampen mit Glaskugelzylindern, verteilt über vier Etagen. Noch einmal deutlich älter ist der Inhalt des geheimnisvollen Schächtelchens, der die Augen des Ausstellungsleiters zum Leuchten bringt: vier Petroleumkerzen. "Als Kind habe ich solche Kerzen noch in der Hand gehalten - von meinem Opa", erinnert er sich. Wie alt die vier Leihgaben für die Ausstellung sind, lässt sich nicht genau feststellen. "Sie könnten aber durchaus schon aus der Zeit zum Ende des 18. Jahrhunderts stammen", schätzt Uwe Moule und freut sich, die selten gewordenen Stücke mit zeigen zu können.

Seltene und sogar einzigartige Stücke gibt es einige zu entdecken in der Schau: angefangen bei der Moosmann-Pyramide mit ihren Miniatur-Waldschlagfiguren aus Schöneck im Vogtland bis hin zu den Schwebeengeln auf der Baumwurzel. Ein Werk von Otto Käuffelein - entstanden 1890 - mit Figuren von einem unbekannten Schnitzer. Eine der Leihgaben des Schnitz- und Bergvereines aus Lößnitz, einem der langjährigen Partner der Januarschau. Denn die Januarschau lebt von Anfang an vor allem von der individuellen Kreativität der heimischen Schnitzer und Bastler. So bringt Regine Günther aus Annaberg-Buchholz gerade ein selbst gestaltetes Kunstwerk ihres Schwiegervaters als Leihgabe - entstanden vermutlich um 1970. Ein besonderes Stück, da die eigentliche Pyramide zusätzlich noch mit filigranen Laubsägearbeiten verziert wurde. Für Regine Günther auch der Grund, das seltene Stück für die Ausstellung mit zur Verfügung zu stellen.

Ob er nach fast 20 Jahren nicht längst alles gesehen hat? Uwe Moule schüttelt energisch den Kopf:. "Ich habe längst noch nicht alles gesehen, was die Volkskunstbastler kreieren. Nach wie vor entstehen neue, tolle Pyramiden." An die 150 Ausstellungsstücke sind so wieder zusammengekommen: Stab- und Stufenpyramiden, Hänge- und Flaschenpyramiden, Göpelpyramiden und noch einiges mehr.

Pyramiden waren es auch, die in der ersten Januarschau 1998 gezeigt worden waren. Sie hatte damals einen wahren Besucheransturm ausgelöst. "In Dreierreihen standen die Besucher bis zum Kino auf der Buchholzer Straße. Bis zu 45 Minuten haben sie gewartet", erinnert sich Uwe Moule. An die 25.000 mögen es gewesen sein. Zahlen, die in den Folgejahren nie wieder erreicht worden. Im Lauf der Jahre haben sich die Besucherzahlen bei 4000 bis 5000 eingepegelt in den drei Wochen, in denen die Ausstellung zu sehen ist.

Die Januarschau "Weihnachtspyramiden" im Erzhammer öffnet am Samstag, 10 Uhr ihre Türen. Bis zum 5. Februar ist sie täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen.