Feuerwehr löscht Brand in Sehmatal

erschienen am 12.01.2017



Sehmatal. Glück hatten die Schüler der Sehmataler Oberschule am Donnerstagnachmittag. Im Nebengebäude der Bildungsstätte, in der einige von ihnen normalerweise nachmittags betreut werden und sich beschäftigen können, ist am Nachmittag ein Feuer in der Küche ausgebrochen. Da zu der Zeit niemand im Gebäude war, wurden die Rauchmelder nicht gleich gehört. Erst Polizisten, die auf einer Streifenfahrt waren und den Rauch bemerkten, so berichtet Einsatzleiter Andreas Koch, meldeten den Brand. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Buchholz, Sehma, Cranzahl, Neudorf und Kretscham mit insgesamt 62 Kameraden. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Informationen. Die Karlsbader Straße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. (jeuh)