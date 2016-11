Fichtelberg: Beschneiung läuft auf vollen Touren

erschienen am 29.11.2016



Fichtelberg: Beschneiung läuft auf vollen Touren. Auf dem 1215 Meter hohen Fichtelberg läuft die Beschneiung der Hauptskipisten auf Hochtouren. 130 Schneelanzen und - kanonen helfen Frau Holle bei der Produktion der weißen Pracht. Traumhaftes, fast windstilles Wetter sorgte heute dafür, dass der Schnee an den richtigen Stellen zu Boden ging: vor allem unter den Liften 2 und 5 sowie unter der Schwebebahn. Richtiger Schnee liegt auf dem 1215 Meter hohen Sachsengipfel bisher kaum. Wenn das Wetter mitspielt, könnten unter Umständen am Samstag die ersten Skifahrer über den Hang wedeln. "Aber versprechen kann ich das heute wirklich noch nicht", sagte Lift- und Schwebebahnchef René Lötzsch. Entscheidend sei, dass noch richtiger Schnee falle und die Temperaturen unter null bleiben. In jedem Fall soll aber die Eöffnungsparty auf der Freilichtbühne am Samstag stattfinden. Dann kann ab 13 Uhr auch erstmals auf der neuen Eisbahn Schlittschuh gelaufen werden. Sie soll selbst Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius trotzen. (gt)