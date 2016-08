GestÃ¤ndnisse nach Anschlag auf geplante Asylunterkunft in DÃ¶rfel

Geständnisse nach Anschlag auf geplante Asylunterkunft in Dörfel

erschienen am 31.08.2016



Schlettau/Leipzig (dpa/sn) - Nach einem Brandanschlag auf eine geplante Asylunterkunft im Schlettauer Ortsteil Dörfel haben vier Tatverdächtige inzwischen Geständnisse abgelegt. Wie das Operative Abwehrzentrum der Polizei (OAZ) am Mittwoch mitteilte, ist «zeitnah» mit der Erhebung einer Anklage zu rechnen. Die 30 und 31 Jahre alte Männer sowie die 29 und 36 Jahre alten Frauen gaben demnach zu, am zweiten Weihnachtsfeiertag 2015 mehrere Brandsätze auf das ehemalige Naturschutzzentrum geworfen zu haben. Zwei Wachschutz-Mitarbeiter konnten das Feuer löschen.

Es entstand ein Schaden von 11 500 Euro. Im Zuge der Ermittlungen seien noch fünf weitere Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffen-, Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden.