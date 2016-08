Geyersdorf: Tanklastzug und Bus verkeilt

erschienen am 23.08.2016



Geyersdorf. Ein Tanklastzug und ein Linienbus haben sich am Montag in einer Kurve der Geyersdorfer Hauptstra√üe gestreift. Dabei entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die beiden Fahrzeuge waren so ineinander verkeilt, dass die S 218 f√ľr knapp sieben Stunden gesperrt werden musste. Gegen 22.50 Uhr war die Bergung abgeschlossen und die Stra√üe wieder frei befahrbar. (fp)