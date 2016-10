Hitschmiede: Drei DJs und der Traum vom eigenen Tonstudio

Die Musikszene in Annaberg-Buchholz hat ab heute eine neue Zentrale. Wo einst Möbel verkauft wurden, sollen sich künftig Künstler die Klinke in die Hand geben. Und in dem Annaberger Studio sollen bald auch die neuen Hits von Stereoact entstehen.

Von Denise Märkisch

erschienen am 18.10.2016



Annaberg-Buchholz. Schlagzeug, Gitarren, Mikrofon und jede Menge Technik: Innerhalb weniger Wochen ist an der Adam-Ries-Straße aus einem leeren Raum ein Tonstudio entstanden. Initiator der neuen Hitschmiede aus dem Erzgebirge ist Sebastian Seidel alias DJ Rixx von Stereoact. "Vorher stand die Technik in meinem Schlafzimmer", erzählt der 32-Jährige. Über die Jahre sei es immer mehr geworden. "Es wurde langsam eng", so der DJ. Die Idee, ein eigenes Tonstudio zu eröffnen, geisterte dabei schon seit Jahren in seinem Kopf herum. Allein es fehlte bisher an Mitteln und Möglichkeiten. Doch nun soll aus dem Traum Realität werden. Und da manche Dinge zu zweit oder dritt einfach mehr Spaß machen, holte sich der Annaberg-Buchholzer zwei Kumpels, Martin Bonitz (alias MartinBepunkt) und Andreas Brückner (DJ ADDE) mit ins Boot.

Wie fruchtbar diese Zusammenarbeit sein kann, zeigte sich bereits vor der heutigen offiziellen Eröffnung. Nachdem die Idee, gemeinsam ein Tonstudio zu eröffnen, erstmals ausgesprochen wurde, das war im Juni dieses Jahres, wurde ein geeignetes Objekt gesucht. An der Adam-Ries-Straße, im ehemaligen Möbelfundus, wurden sie fündig. Vor gut einem Monat war Schlüsselübergabe. Noch am selben Abend wurde ausgemessen, das erste Material im Baumarkt besorgt und eine Wand gestellt, erzählt Martin Bonitz. Und dann wurde jeden Abend gewerkelt. Alles haben die handwerklich begabten DJs - zwei gelernte Tischler und ein Raumausstatter -selbst gemacht. Vier Wochen später war das Tonstudio fertig. "Wir sind sehr stolz auf das hier ", so Sebastian Seidel. Und da der Chef zwar Sebastian Seidel heißt, die anderen aber gleichberechtigte Partner sind, setzt sich der Name des Studios aus den Namen der DJs zusammen: "Madix".

"Ich bin viel unterwegs", sagt DJ Rixx. Daher sei es allein kaum machbar. Umso glücklicher ist er, dass er mit Martin Bonitz, der nach 17 Jahren vor allem wegen dieses Projektes in seine Heimat zurückkehrte, und Andreas Brückner zwei Leute an Bord hat, die die Leidenschaft für Musik teilen. Auch wenn DJ ADDE trotz Tonstudio die Musik auch weiterhin nur als Hobby bezeichnet. Der Erzgebirger bleibt im Hauptberuf weiterhin Tischler. Doch auch in seinem Leben werden Remixes, Aufnahmen und Auftritte künftig zunehmen. Er und Martin Bonitz wollen Stereoact als DJ-Duo nämlich Konkurrenz machen. Die beiden haben als "No Twins" kürzlich ihren ersten offiziellen Remix des Songs "Rand der Welt" von Stereoact featuring Jakob Wiss veröffentlicht. Mehr soll folgen und natürlich in dem Tonstudio aufgenommen werden.

Mit Stereoact, No Twins, MartinBepunkt und DJ ADDE hat das Studio bereits jetzt seine Stammkunden quasi als Inventar sicher. Eigene Mucke, eigenes Tonstudio - die Erzgebirger beginnen, den Traum eines jeden Musikers zu leben. Aber natürlich wollen die Drei nicht nur im eigenen Saft schmoren. "Wir haben viele Anfragen von anderen Musikern bekommen", erzählt Sebastian Seidel. Auch Privatpersonen, die einfach mal einen Song aufnehmen wollten, seien dabei. Ohnehin sei die Resonanz auf die Nachricht, dass in Annaberg ein Tonstudio entsteht, sehr groß gewesen. Musikalisch wollen die neuen Studio-Betreiber von House über Electro bis zu Schlager alles abdecken. Auch die Produktion von Werbe-Jingles ist geplant. Bleibt zum Schluss die Frage, wer denn die Ehre der ersten Aufnahme bei Madix hat? "Ich", antwortet Martin Bonitz alias MartinBepunkt und lacht. Das von ihm geschriebene Lied wird "Neue Zeit" heißen. Wer es singen wird, bleibt noch geheim.

Das Madix-Tonstudio öffnet heute seine Türen. Die große Party beginnt 19 Uhr.

www.facebook.com/madixstudio