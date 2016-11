Internet in der Seniorenresidenz: Ein schöner Draht nach draußen

Viele Träger und Betreiber von Pflegeheimen denken an die künftigen Generationen und investieren in W-Lan-Netze. Doch es gibt auch Bedenken, ob das wirklich sinnvoll ist.

Von Thomas Wittig

erschienen am 30.11.2016



Annaberg-Buchholz. Langsam steuert Gottfried Hecker mit der Maus über den Bildschirm. Der hängt an der Wand seines Zimmers in der neuen Seniorenresidenz "Am Sonnenhang" in Schönfeld. Er ist um einiges größer als ein gewöhnlicher Computermonitor. "Ich kann nicht mehr so gut sehen", erklärt der 78-Jährige, der gerade E-Mails abruft. "Wieder viel Werbung", kommentiert er. Und der gebürtige Walthersdorfer ergänzt: "Wenn ich den Absender nicht kenne, mache ich die Mail erst gar nicht auf. Das ist mir heute alles zu gefährlich", sagt er. Trotzdem: Den Computer und das Internet möchte er nicht missen. Es ist für ihn ein schöner Draht nach draußen.

Manfred Hecker lebt seit Mai in der neuen Seniorenresidenz. "Dass die hier schon Internet haben, freut mich. Das hätte ich für so eine Einrichtung nicht erwartet", sagt er. Und er ist nicht der Einzige, für den Internet beziehungsweise W-Lan und Altenheim noch nicht so unbedingt zusammengehen.

Für René Küttner, mit Anett Meyer Inhaber der Schönfelder Seniorenresidenz, war das hingegen von Beginn an ein Thema. "Klar, im Moment sind die Internetnutzer im Haus noch deutlich in der Unterzahl. Ich schätze, dass es von den 43 Bewohnern drei nutzen. Doch dieses Verhältnis wird sich in den nächsten Jahren deutlich ändern", ist Küttner überzeugt. Deshalb sei mit der Übernahme des Objektes und dem anstehenden Umbau gleich in ein W-Lan-Netz investiert worden, sodass jeder, der das möchte, auch kabellos ins Netz gehen könne.

Auch bei der Gemeinnützigen Wohn- und Pflegezentrum Annaberg-Buchholz (WPA) GmbH hat man den Trend erkannt und investiert aktuell im Haus Adam Ries in ein modernes W-Lan-System für Bewohner und Gäste. "Das soll bis Jahresende umgesetzt sein", sagt Dana Lohse, Assistentin der Geschäftsführung. In den Jahren 2017/18 ist geplant, auch die weiteren Standorte wie den gesamten Wohnpark Louise Otto-Peters in Frohnau, die Cafés und das Begegnungszentrum "Zur Spitze" im Uthmann-Ring mit W-Lan auszustatten, sagt Lohse. Bereits jetzt stünde allen Bewohnern und Mietern ein kabelgebundener Internetzugang zur Verfügung. Genutzt werde das weltweite Datennetz derzeit von schätzungsweise 10 Prozent der Bewohner - etwa, um mit Familienangehörigen in Kontakt zu bleiben.

Dass Betreiber von Altenpflegeheimen das Thema auf dem Schirm haben sollten, zeigt eine aktuelle Studie von ARD und ZDF. Die besagt, dass 45 Prozent der über 70-Jährigen längst im Internet unterwegs sind. Diese Größenordnung lässt sich so jedoch nicht 1:1 auf Alten- und Pflegeheime übertragen. "Da die Bundesregierung eine ambulante Betreuung von Pflegebedürftigen favorisiert und damit stationäre Einrichtungen schlechter stellt, wird erreicht, dass Pflegebedürftige erst sehr spät stationär aufgenommen werden. Meist dann, wenn Angehörige oder der ambulante Pflegedienst die Betreuung nicht mehr leisten können", sagt Jens Gundermann, Geschäftsführer des Kreisverbandes Annaberg/Mittleres Erzgebirge der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Dadurch sei die Klientel dann in der Regel so pflegebedürftig und gebrechlich, dass das Hauptinteresse die Versorgung sein wird und das Internet kaum mehr eine Rolle spiele. Deshalb will die AWO für ihr Heim in Bärenstein zunächst einmal die Entwicklung im stationären Bereich abwarten. "Ein Konzept für das Verlegen neuer Leitungen als Voraussetzung für W-Lan ist indes vorhanden. Allerdings stehen Aufwand und Nutzen bis jetzt in keiner Relation", sagt Gundermann. Auch für das Betreute Wohnprojekt der Sozialstation in Geyer sind derzeit keine Investitionen in Sachen W-Lan vorgesehen. "Es gab dazu bisher auch noch keine Anfragen", erklärt Geschäftsführerin Heike Engelhardt.

Der 78-jährige Gottfried Hecker indes möchte nicht auf das Internet verzichten. Darüber hält er nicht nur zu Kindern und Enkeln Kontakt, sondern auch zu Freunden in Australien. "Ich bin in meinem Leben viel gereist. Da hat man Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt", sagt er und lässt den Cursor schon wieder an eine andere Stelle auf dem Monitor wandern. Jetzt ist Home-Banking angesagt.