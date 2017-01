Jubel bei Skilift-Betreibern

In Herold blieb der Skihang in den vergangenen Jahren leer. Und auch andere Vereine hatten ihre Not mit den zu milden Wintern. In dieser Saison könnte endlich wieder alles anders werden.

Von Denise Märkisch

13.01.2017



Herold/Königswalde/Arnsfeld. Eine Durststrecke liegt hinter den Betreibern vieler kleiner Skilifte in der Region. "In den vergangenen zwei Jahren hatten wir gar nicht offen", berichtet Siegfried Weber vom Skiverein "Am Löffelberg" Herold. Eine Beschneiungsanlage gibt es nicht und würde sich auch nicht lohnen. Doch der viele natürliche Schnee der vergangenen Tage lässt die Vereinsmitglieder aufatmen. Seit 7. Januar ist der Lift endlich wieder in Betrieb. "Wir freuen uns sehr", sagt Weber. Seit 1972 fährt die Anlage in Herold. Trotz der vielen schlechten Winter der vergangenen Jahre haben die Vereinsmitglieder nie ans Aufgeben gedacht. Immerhin habe der Lift Tradition und sei gut in Schuss. Siegfried Weber hofft, dass es noch eine Menge Neuschnee gibt, um möglichst lange, vielleicht sogar bis nach den Winterferien fahren zu können.

Das würde Christian Müller, Vorstandsmitglied des SV Pöhlatal Königswalde, ebenfalls gut gefallen. Auch dieser Lift stand in den vergangenen Wintern oft still. Nur sehr wenige Skitage kamen zusammen. "Wir sind auf Naturschnee angewiesen", sagt Müller. Umso mehr freue er sich, dass es davon jetzt so reichlich gibt und die Pisten endlich mal wieder präpariert werden konnten. Pro Skitag werden fünf Personen für den Liftbetrieb benötigt, alles Vereinsmitglieder, wie bei den meisten Liften. Hinzu kommen Helfer, die sich um die Bewirtung der Gäste kümmern, die auch schon mal aus Chemnitz in das Erzgebirgsdorf kommen. Um den Liftbetrieb so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, sollte es vor allem kalt bleiben. "Wir kommen mit relativ wenig Schnee aus."

Beim TSV Rot-Weiß Arnsfeld ist die Freude über den Superwinter ebenfalls groß. "Im vorigen Jahr hatten wir gerade einmal ein Wochenende auf", sagt Vereinschef Jens Schreiter. Zu wenig, um all die anlaufenden Kosten für einen Lift zu decken. Dafür brauche es mindestens vier bis fünf gute Wochenenden. In diesem Jahr könnte es klappen. Selbst ein vor Jahren angeschaffter Pistenbully kam nun zum Einsatz. "Kleine Skihänge sind gefragt", sagt Schreiter. Nur so können zum Beispiel Kinder nach der Schule noch die schönen Seiten des Winters genießen, ohne erst wohin fahren zu müssen. Zudem - und das betonten alle Verantwortlichen - sei Winterspaß an den kleinen Hängen für relativ wenig Geld zu bekommen. Natürlich sei das nur mit der ehrenamtlichen Arbeit der Vereinsmitglieder zu stemmen. "Eine großartige Leistung", sagt Jens Schreiter.