Kreisstadt will Hochschulstandort werden - Vision oder Illusion?

Das Ziel sind 600 Studenten. Angewandte Pflegewissenschaften könnte eine Fachrichtung heißen. Das Kultusministerium hat Unterstützung zugesagt und das Gebäude ist auch schon vorhanden. Bis zu einem Semesterbeginn gilt es aber noch einige Hürden mehr zu nehmen.

Von Thomas Wittig

erschienen am 13.12.2016



Annaberg-Buchholz. Die Bergstadt überaltert. Der Anteil der unter 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung sinkt nach demografischen Hochrechnungen bis 2030 in der Region um rund 48 Prozent. Das bedeutet, dass in 14 Jahren im Erzgebirgskreis fast 46.500 Erwerbstätige fehlen. Um dieser Entwicklung zumindest teilweise entgegenzusteuern, braucht es junger Menschen. Und genau die will Annaberg-Buchholz in den nächsten Jahren nicht nur in die Stadt locken, sondern sie auch halten. Eine Hochschule könnte laut Oberbürgermeister Rolf Schmidt eine Lösung darstellen. Eine solche muss aber privat betrieben werden. Eine weitere Staatliche Hochschule in Sachsen wird es aufgrund des eben erst verabschiedeten Hochschulentwicklungsplans 2025 nicht geben, sagt Ministeriumssprecher Andreas Friedrich.

Wie wird nun ein solches Projekt von möglichen Mitstreitern gesehen? Ist es eine Vision oder doch eher eine Illusion? Um das zu diskutieren, hatte Schmidt rund 40 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Schule, der Verwaltung sowie des Stadtrates eingeladen. Die Veranstaltung bezeichnete Schmidt als "Schritt vor dem ersten Schritt". Einen ersten Achtungserfolg konnte der Oberbürgermeister zu Beginn bereits in die Waagschale werfen. "Wir haben unsere Idee schon Sachsens Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst Dr. Eva-Maria Stange präsentiert. Sie sagte uns daraufhin ihre Unterstützung zu, sowohl fachlich als auch juristisch. Damit ist eine erste große Hürde für eine staatliche Anerkennung genommen", betonte der Oberbürgermeister.

Auch die rund 40 geladenen Gäste stärkten Schmidt für das Vorhaben grundsätzlich den Rücken. Darunter war etwa Prof. Bernd Meyer, bis Juli 2015 Rektor der TU Bergakademie Freiberg. "Dem Standort Annaberg würde eine Universität sehr gut tun", sagte er. Er gab jedoch zu bedenken, dass die Stadt potenziellen Studenten etwas Einzigartiges bieten muss, damit sie eben genau nach Annaberg-Buchholz kommen und nicht nach Chemnitz, Leipzig oder Dresden gehen. Ein solches Alleinstellungsmerkmal könnte der Studiengang Angewandte Pflegewissenschaften sein, erläuterte Marcel Rockstroh, Leiter des Büros des Oberbürgermeisters. Laut Wissenschaftsrat gebe es derzeit noch sehr wenige Möglichkeiten im Bereich der Pflege einen akademischen Grad zu erlangen.

Im Ministerium wird das etwas anders gesehen. "Das Fach Pflegewissenschaft/-Management wird schon jetzt an der Westsächsischen Hochschule Zwickau und der Evangelischen Hochschule Dresden angeboten. Künftig soll es zudem an der Hochschule Zittau/Görlitz aufgebaut werden. Damit wird auf die aktuellen Bedarfe der Pflegebranche nach Fachkräften ausreichend reagiert", sagt Sprecher Friedrich.

Finanziell wird das Vorhaben Mitteldeutsche Hochschule "Adam Ries" - mit diesem konkreten Namen wurde das Projekt vorgestellt - mit bis zu einer Million Euro pro Jahr veranschlagt. "Dieses Geld wird allerdings nicht aus dem Stadthaushalt kommen", erklärte Schmidt. Für diese Finanzierung sind mehrere Säulen geplant. Erster Ansprechpartner dafür sei die Wirtschaft, die man unbedingt mit ins Boot holen will, sei sie doch ein direkter Nutznießer einer Hochschule in der Region. Die Zahl der Studenten in der Kreisstadt soll sich bei rund 600 bewegen. Das ist das erklärte Ziel.

Als nächste Schritte stehen laut Schmidt nun das Aufstellen eines detaillierten Finanzplanes sowie die Suche nach einem Professorenteam, um die Erarbeitung der Studiengänge voranzutreiben, auf dem Programm. Parallel dazu müsse der Umbau des ehemaligen Landkreisgymnasiums Annaberg vorangetrieben werden. Das soll der künftige Campus werden.

Geht es nach Oberbürgermeister Rolf Schmidt, sollen schon 2019 die ersten Studenten in der Kreisstadt immatrikuliert werden.