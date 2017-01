Kultur in der Provinz: "Es ist Arbeit, den Klub zu füllen"

Veranstalter Jens Roscher über einen "Kulturmittwoch" in der Provinz und eine Jugend, die nicht mehr ausgeht

erschienen am 09.01.2017



Annaberg-Buchholz. Das Kulturzentrum "Alte Brauerei" in Annaberg-Buchholz ist einer der genreübergreifend umtriebigsten und ältesten Liveklubs der Region. Und einer der letzten: Abseits großer Städte wird es immer schwerer, ohne einen Griff in große Fördertöpfe ein breites Kleinkunst- und Subkulturangebot aufrecht zu halten. Jens Roscher, Organisator und Urgestein der "Alten Brauerei", startet daher am Mittwoch mit dem "Kulturmittwoch" eine bemerkenswert hochkarätig besetzte neue Reihe. Denise Märkisch hat mit ihm gesprochen.

Freie Presse: Das Wochenende ist eigentlich die wichtigste Zeit für einen Veranstalter. Warum setzten Sie nun gerade auf den Mittwoch?

Jens Roscher: Wir haben sechs Tage pro Woche geöffnet. Diese muss man mit Sinn füllen. Bereits jetzt haben wir eher zufällig verschiedene Angebote auf Mittwoch gelegt. Wir glauben, dass dieser Tag am ehesten dazu taugt, in der Woche auszugehen. Das wollen wir weiter beleben.

Bei den bisher feststehenden Veranstaltungen handelt es sich vor allem um Lesungen. Bekannte Namen wie Stefan Schwarz, Axel Hacke und Gregor Gysi sind zu finden. Wie schwer ist es, solche Größen in die Provinz zu bekommen?

Wenn wir den "Kulturmittwoch" etablieren wollen, müssen wir mit starken Namen starten. Das war uns klar. Von daher habe ich von Anfang an versucht, bekannte Leute für die Startphase zu bekommen. Das war nicht so schwer, denn wir machen das seit mehr als 20 Jahren und haben einen guten Ruf bei den Künstlern und Agenturen. Die Künstler, die wir anfragen, sollten aber dem Status eines Klubs entsprechen, in den bestuhlt 150 und für Stehkonzerte 400 Leute passen. Manchmal bekommt man auch Künstler, die 1000 Besucher ziehen könnten und trotzdem zu uns kommen. Das ist dann Glück.

Scheitern Sie denn nie an dem gefürchteten Provinzfaktor?

Doch, na klar. Aber der Klub-Charakter bringt auch Vorteile. Man ist nah dran. Die Gäste sitzen davor und danach mit Stars wie Phillip Boa im Café und plaudern. Viele Künstler lassen sich darauf ein. Das ist in großen Location gar nicht erwünscht. Die gefürchtetste Partyband war Saltatio Mortis. Jetzt füllt sie große Hallen. Davor habt sie aber jedes Jahr hier gespielt. Sie habt auf ihrer Facebookseite nicht mehr das Konzert angekündigt, sondern nur noch die Aftershow-Party. Auf den Tischen stehend spielten die Musiker mit ihren Dudelsäcken einmal sogar fast ein komplettes zweites Konzert. Die Leute sind durchgedreht. Das merken sich Künstler, Gäste und Veranstalter. Mit den Künstlern feiern, schafft Verbindung.

Wen würden Sie gern für den Kulturmittwoch nach Annaberg-Buchholz holen?

Da gibt es viele, Hans Söllner als Solokonzert zum Beispiel. Wenn man Fanny van Dannen gewinnen könnte, wäre das toll. Aber er tut sich mit der Provinz schwer. Auch Wladimir Kaminer bekomme ich nicht hierher, obwohl er schon mal in Annaberg war, allerdings im Theater.

Die "Alte Brauerei" hat in der Region ein Alleinstellungsmerkmal. Vom Metal-Konzert über Ferienangebote bis zum Zumba-Kurs findet alles statt. Es gibt nicht mehr viele vergleichbare Klubs. Wie schaffen Sie das?

Es ist der Wille, fleißige Arbeit zu leisten, Leute zu motivieren, die Bereitschaft Abende und Wochenende zu opfern und ein Herz für die ganze Sache zu haben. In vielen vergleichbaren Städten sind die Voraussetzungen ähnlich. Doch es fehlt an Akteuren, die den Willen haben, so etwas über einen langen Zeitraum zu leisten. Von den 22 Gründungsmitgliedern des Vereins, der 1997 gegründet wurde, sind zwei Drittel noch aktiv. Mittlerweile sind wir 170 Mitglieder. Für einen Kulturverein eine Menge. Dennoch ist es nach wie vor harte Arbeit, einen Klub zu füllen. Eine Klublandschaft muss man pflegen, um sie zu erhalten.

Wie viel sind Besucher bereit, für Kultur zu bezahlen? Was kostet eine Karte für den "Kulturmittwoch"?

Das ist unterschiedlich, je nach Künstler- und Agenturwunsch zwischen 10 und knapp 20 Euro. Ich gehe ungern über 30 Euro. Die Leute, die bereit sind mehr auszugeben, wollen eine Infrastruktur im Klub, die das rechtfertigt. Da hätte ich Bedenken, ob dann jeder unser Sperrmüll-Mobiliar oder das zugetackerte Klo gut findet.

Welches Zielpublikum wollen Sie erreichen?

In den ersten Jahren, als es noch ein Jugendhaus war, ging es vor allem um die junge Generation. Aber mit Gründung des Vereins hat sich das Altersspektrum erweitert. Unser Publikum ist heute von 0 bis 70 Jahren. Seit einigen Jahren stellen wir allerdings fest, dass die Jugend nicht mehr ausgeht. Es ist ein großes Problem, Leute zwischen 14 und 20 in den Klub zu holen. Die kommen einfach nicht.

Haben Sie eine Erklärung?

Nicht wirklich. Man hat die Vermutung, dass sie durch das Web 2.0 so verbunden sind, dass sie sich nicht mehr in der realen Welt treffen wollen. Dann gibt es sicher noch den neuen Konservativismus. Man kocht zu Hause lieber zusammen, statt zu einem Konzert zu gehen.

Auf der anderen Seite werden Festivals wie das Kosmonaut überrannt.

Das stimmt. Sie wollen das ganz große Event. Das hat aber nicht den Effekt, dass sie sich die Band danach noch einmal in einem Klub ansehen. Die Klubkultur hat diese Generation nicht für sich entdeckt. Sie funktioniert noch unter Studenten, und dann erst wieder für Leute ab Ende 20.

Ein Klub lebt von der Nische, vom Unbekannten. Wie viel Mainstream ist erlaubt und wie viel Unentdecktes ist nötig?

Echte Stammgäste gewinnst du nur mit Künstlern, die nur Insider kennen. Die machst du damit richtig glücklich. Da reicht es aus, wenn 70 bis 80 Leute kommen. Aber um das zu finanzieren, braucht man auch ausverkaufte Veranstaltungen, die einfach laufen.

Der "Kulturmittwoch" startet am Mittwoch mit Stefan Schwarz. Der Autor liest aus dem Buch "Oberkante Unterlippe". Axel Hacke kommt am 15. Februar mit "Die Tage, die ich mit Gott verbrachte". Philipp Winkler folgt am 23. März mit "Hool", Wolf Küper gastiert mit "Eine Million Minuten" am 12. April. Gregor Gysi ist am 10. Mai im Gespräch mit Jürgen Rummel zu erleben. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.